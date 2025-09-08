Nach zwei zuletzt schwachen Börsenwochen winken dem deutschen Aktienmarkt am Montag moderate Kursgewinne. Ob diese bis zum Handelsschluss halten, ist allerdings fraglich. Denn am Nachmittag stellt Frankreichs Premierminister François Bayrou in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage. Seine Regierung droht zu stürzen. Das hoch verschuldete Land muss den Gürtel enger schnallen, es gibt jedoch keine Einigkeit über den Sparkurs.

"Ein positiver Ausgang ist alles andere als sicher", schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Mit einem Sturz der Regierung könnten Investoren beim Kauf französischer Anleihen höhere Risikoprämien verlangen. Das würde Frankreich, die zweitgrößte Wirtschaftskraft in der Eurozone, finanziell noch stärker unter Druck setzen.

Am Morgen sind die Indikationen aber verhalten positiv: Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.677 Punkte.

USA: Verluste zum Wochenschluss

Die New Yorker Börsen haben am Freitag nur kurzzeitig positiv auf einen schwachen US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Der marktbreite Aktienindex S&P 500 stieg zwar schon früh auf ein Rekordhoch, legte dann aber den Rückwärtsgang ein und schloss 0,32 Prozent tiefer bei 6.481,50 Punkten.

Gleiches galt für den Leitindex Dow Jones Industrial, der sich mit einem Minus von 0,48 Prozent auf 45.400,86 Punkte verabschiedete. Für die Woche verbuchte er einen Verlust von 0,3 Prozent.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 45.400 - 0,48 Prozent S&P 500 6.481 - 0,32 Prozent Nasdaq 21.700 - 0,03 Prozent

Asien: Gewinne

Deutlich aufwärts ist am Montag am japanischen Aktienmarkt gegangen. Er reagierte positiv auf den Rücktritt des Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba sowie auf überraschend starke Daten zur Wirtschaftskraft des Landes. In Tokio stieg der Nikkei 225 im späten Handel um 1,5 Prozent.

Insgesamt lieferte zudem etwas Rückenwind, dass in den USA nach schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag einer Leitzinssenkung Mitte September kaum noch etwas im Wege stehen dürfte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,3 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen notierte leicht im Plus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 43.622 + 1,50 Prozent Hang Seng 25.417 + 0,30 Prozent CSI 300 4.466 + 0,10 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,97 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,67 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,09 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 66,31 USD - 0,08 USD WTI 62,63 USD - 0,14 USD

Umstufungen von Aktien:

EXANE BNP HEBT HENKEL AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 86 EUR

JEFFERIES HEBT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 14 (12) EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 18 (16,50) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 360 (350) EUR - 'NEUTRAL'-

JEFFERIES HEBT VONOVIA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 31,50 (30) EUR

