Dax Vorbörse 09.09.2025

Hängepartie in Frankreich - Dax startet leicht schwächer in den Handel

onvista · Uhr
Nach dem freundlichen Start in die Börsenwoche dürften Anleger sich am Dienstag zunächst wieder einmal eher zurückhalten. Die politische Hängepartie in Frankreich nach dem Aus der Regierung von Premier François Bayrou drückte am Morgen im vorbörslichen Handel ein wenig auf die Indikation für den Leitindex Dax.

Der X-Dax signalisierte ein Minus von 0,3 Prozent auf 23.745 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Auftakt leicht nachgeben. Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Paris will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nun zügig einen neuen Premier ernennen. Stratege Timothy Graf vom Vermögensverwalter State Street sieht in der politischen Instabilität Frankreichs ein "ernstes lokales Problem, das jedoch wahrscheinlich keine unmittelbare existenzielle Frage für Europa darstellt". Die Eurozone befinde sich politisch in einer anderen Lage als während der Krisenjahre Anfang der 2010er Jahre und sei besser imstande, diese Herausforderungen zu meistern.

USA:  Leichte Zugewinne

Die US-Börsen sind am Montag mit moderaten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag untermauerte die Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hieß es am Markt.

Eventuell könnte die Fed die Leitzinsen sogar deutlich senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der breit aufgestellte Tech-Index Nasdaq Composite hatte in diesem Umfeld ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor die Gewinne schmolzen. Am Ende stand noch ein Plus von 0,45 Prozent auf 21.798,70 Punkte zu Buche.

Der enger gefasste Nasdaq 100 stieg um 0,46 Prozent auf 23.762,30 Punkte. Bei den Standardwerte-Indizes legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 45.514,95 Punkte zu. Der sehr breit gestreute S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 6.495,15 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones45.514+ 0,25 Prozent
S&P 5006.495+ 0,21 Prozent
Nasdaq 21.798+ 0,45 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um rund ein halbes Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um gut ein halbes Prozent nachgab. In Tokio war der Nikkei 225  im späten Handel mit plus 0,01 Prozent kaum verändert; er hatte allerdings schon am Montag nach der Ankündigung des Rücktritts durch den japanischen Premierminister Shigeru Ishiba deutlicher zugelegt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22543.556+ 0,01 Prozent
Hang Seng25.633+ 0,45 Prozent
CSI 3004.426+ 0,48 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,20- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,65+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,05+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1774- 0,14  Prozent
Dollar in Yen147,14+ 0,47 Prozent
Euro in Yen173,25+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent66,43 USD- 0,08  USD
WTI62,65 USD- 0,14  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 21 (15) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 39 (29) EUR - 'BUY'

BERENBERG STARTET ECKERT & ZIEGLER MIT 'BUY' - ZIEL 24 EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KION AUF 62 (57) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 39 (41) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 34,20 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT COMMERZBANK AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 33 (30) EUR

JPMORGAN SETZT DEUTSCHE BANK AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

