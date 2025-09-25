Der Dax startet positiv in den Handel - trotz Gegenwind von der Wall Street

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zur Eröffnung moderate Gewinne verbuchen. "Die Richtungssuche geht weiter", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Solange nicht klar sei, wohin die Reise gehe, hielten sich Käufer und Verkäufer zurück. Das einzige Motto der Anleger scheine "Abwarten" zu sein.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.723 Punkte.

Der solide Start fußt nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

USA: Gewinnmitnahmen

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einer durchwachsenen Eröffnung letztlich moderate Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,37 Prozent tiefer bei 46.121,28 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,28 Prozent auf 6.637,97 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,31 Prozent auf 24.503,57 Punkte nach unten. Bereits am Vortag hatten die Anleger angesichts der vorangegangenen Rekordjagd Kasse gemacht.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zudem bei einem Konjunkturausblick gesagt, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Außerdem wies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienkurse hin.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.121 - 0,37 Prozent &P 500 6.637 - 0,28 Prozent Nasdaq 22.497 - 0,33 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Der japanische Nikkei 225 gewann zuletzt 0,2 Prozent. In China kletterte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 0,9 Prozent nach oben und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um rund 0,4 Prozent zu. Die Gewinnmitnahmen in den USA dämpften die Stimmung aber insgesamt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 45.744 + 0,20 Prozent Hang Seng 26.159 + 0,40 Prozent CSI 300 4.552 + 0,90 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,20 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,75 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,15 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 69,04 USD - 0,08 USD WTI 64,68 USD - 0,14 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 113 (115) EUR - 'OVERWEIGHT'

BOFA HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 150 (110) EUR - 'BUY'

BOFA SETZT SIEMENS ENERGY AUF 'EUROPE 1 LIST'

EXANE BNP HEBT RATIONAL AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 780 EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 43 (46,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 18 (20) EUR - 'SELL'

Redaktion onvista/dpa-AFX