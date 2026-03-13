Adobe mit Rekord – Neubewertung bei Rohstoff-Aktie?

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant

Deutsche Rohstoff AG: Hidden-Gem im Rohstoffsektor?

Der deutsche Rohstoffproduzent hat starke Zahlen vorgelegt und gleichzeitig seine Reserven deutlich ausgebaut.

Doch obwohl Öl-Cashflows und Beteiligungen an strategischen Metallen für Fantasie sorgen, bleibt die Aktie bei vielen institutionellen Investoren unter dem Radar. Ist hier eine Neubewertung möglich?

Rubrik: Cybersecurity wächst rasant

Der Cybersecurity-Spezialist Rubrik liefert ein starkes Quartal und profitiert vom steigenden Bedarf an Datensicherheit und KI-gestützter IT-Infrastruktur. Gleichzeitig zeigen Branchenchecks, dass die Budgets vieler Unternehmen weiter steigen. Wie nachhaltig ist dieses Wachstum?

Adobe: KI-Strategie und Analysten-Stimmen

Adobe meldet solide Zahlen und setzt stark auf KI-basierte Kreativ-Tools. Gleichzeitig werden die Erwartungen an die Monetarisierung der neuen Technologien immer genauer beobachtet.

Welche Rolle spielen KI-Produkte künftig für Umsatz und Wachstum?

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