Adobe mit Rekord – Neubewertung bei Rohstoff-Aktie?
In der heutigen Sendung behandelt Martin Goersch diese Werte: Deutsche Rohstoff AG, Total, SLB, Meta, Tesla, Ulta Beauty, Sentinel One, Rubrik, Adobe und Bitcoin.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant
Deutsche Rohstoff AG: Hidden-Gem im Rohstoffsektor?
Der deutsche Rohstoffproduzent hat starke Zahlen vorgelegt und gleichzeitig seine Reserven deutlich ausgebaut.
Doch obwohl Öl-Cashflows und Beteiligungen an strategischen Metallen für Fantasie sorgen, bleibt die Aktie bei vielen institutionellen Investoren unter dem Radar. Ist hier eine Neubewertung möglich?
Rubrik: Cybersecurity wächst rasant
Der Cybersecurity-Spezialist Rubrik liefert ein starkes Quartal und profitiert vom steigenden Bedarf an Datensicherheit und KI-gestützter IT-Infrastruktur. Gleichzeitig zeigen Branchenchecks, dass die Budgets vieler Unternehmen weiter steigen. Wie nachhaltig ist dieses Wachstum?
Adobe: KI-Strategie und Analysten-Stimmen
Adobe meldet solide Zahlen und setzt stark auf KI-basierte Kreativ-Tools. Gleichzeitig werden die Erwartungen an die Monetarisierung der neuen Technologien immer genauer beobachtet.
Welche Rolle spielen KI-Produkte künftig für Umsatz und Wachstum?
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