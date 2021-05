3.000 US-Dollar übrig? Hier sind 3 Tech-Aktien, die man langfristig kaufen und halten sollte

Zahlreiche Tech-Aktien befinden sich seit März in einer schweren Phase. Mehr als ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie hat sich ein Teil des Anlegerfokus weg von wachstumsstarken Tech-Aktien und hin zu Wetten auf eine „wirtschaftliche Wiedereröffnung“ verlagert.

Allerdings wurden Technologietrends wie E-Commerce, digitale Zahlungen und digitale Werbung durch COVID-19 zementiert und werden auf absehbare Zeit wachstumsstarke Themen bleiben. Drei Aktien im Besonderen - Shopify, Etsy und Facebook - sind im Moment fantastische Käufe, wenn du planst, sie langfristig zu halten.

1. Shopify: E-Commerce ist für die Massen … und für Entrepreneure

Ich schreibe häufig über Shopify, aber es ist schon eine Weile her, dass ich meine bestehende Position in dieser Aktie aufgestockt habe. Das liegt daran, dass die Aktie in letzter Zeit nicht billig war. Shopify wurde mit einem besonders hohen Aufschlag gehandelt, nachdem der Wert im letzten Frühjahr in die Höhe geschnellt war, als es offensichtlich wurde, dass die Pandemie einen massiven Zustrom von neuen Käufern und aufstrebenden Unternehmern auf die Plattform brachte. Aber nachdem die Aktie seit letztem Sommer in einem ständigen Auf und Ab gehandelt wurde, bin ich bereit, wieder zu kaufen. Shopify wird immer noch mit dem 41-Fachen des durchschnittlichen 12-Monats-Umsatzes gehandelt, aber aus gutem Grund.

Zum einen liebe ich seine Mission, Unternehmern und kleinen Unternehmen dabei zu helfen, in einer neuen Ära des E-Commerce erfolgreich zu sein. Es unterstützt über 1,7 Millionen Händler weltweit und erwartet, dass in diesem Jahr noch viele weitere hinzukommen werden, auch wenn der stationäre Handel ein Comeback nach den Impfungen feiert. Der Gesamtumsatz stieg in Q1 um 110 %, aber das Management von Shopify warnt, dass sich die Rate im Laufe des Jahres 2021 abschwächen werde. Es prognostiziert jedoch, dass der Umsatz weiterhin schnell wachsen werde, da es mehr Händlerabonnements in einem schnelleren Tempo verkauft als jemals vor der Pandemie (der Abonnementumsatz wuchs 2019 um 38 %). Das Management sagte auch, dass das Wachstum im Dienstleistungsbereich für Händler eher mit dem Wachstum der Abonnementumsätze vergleichbar sein werde als in der jüngsten Vergangenheit (es wuchs 2019 um 54 %).

Anders ausgedrückt, Shopify wird seinen Umsatz nicht noch einmal so verdoppeln wie im Jahr 2020. Aber diese Hyperwachstumsthese ist noch lange nicht zu Ende. Shopifys Fähigkeiten, einschließlich integrierter digitaler Zahlungen, Kreditlösungen für kleine Unternehmen und sein Liefernetzwerk, machen es zu einem effektiven Player in der Welt des E-Commerce.

Und dann ist da noch die Sache mit der Gewinnspanne. Der freie Cashflow stieg im letzten Jahr um fast 1.200 %, da Shopify von einer vernachlässigbaren Gewinnspanne zu einem positiven Ergebnis von 615 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten kam. Dieser Lauf wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen, da das Unternehmen eine effizientere Größe erreicht.

Abgesehen vom Premium-Kurs erreicht Shopify unglaubliche Dinge und ist langfristig ein großartiger Kauf.

2. Etsy: Dem Online-Shopping eine persönliche Note geben

Die Geschichte von Etsy ist ähnlich wie die von Shopify. Die Käufer, die zu Hause sitzen, aber viel Geld haben, sind im letzten Jahr in Scharen auf die Plattform geströmt, angezogen von den einzigartigen Artikeln, die von Kunsthandwerkern auf dem Online-Marktplatz von Etsy angeboten werden. Ende März stiegen die aktiven Käufer im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2020 um 90 % auf 90,7 Millionen. Und viele Menschen wollen mit ihrem Talent Geld verdienen.

Etsy ist auch ein Unterstützer von kleinen Unternehmen und Selbstständigen. Die Zahl der Verkäufer auf der Plattform stieg im Jahresvergleich um 67 % auf 4,7 Millionen Ende März.

Das Ergebnis? Etsy hat im ersten Quartal 2021 die Erwartungen übertroffen. Die verkaufte Bruttoware (GMS) stieg im Jahresvergleich um 132 % auf 3,14 Milliarden US-Dollar, was zu einem Umsatzanstieg von 142 % auf 551 Millionen US-Dollar führte. Das bereinigte EBITDA (Etsys bevorzugte Methode zur Messung des Gewinns) stieg um 234 % auf 184 Millionen US-Dollar, was einer bereinigten EBITDA-Gewinnmarge von 33 % entspricht.

Trotz des fantastischen Laufs im letzten Jahr ist die Sorge aufgekommen, dass sich Etsys Fortschritt umkehren könnte, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt. Dem ist nicht so. Nach einem enormen Aktivitätsschub im letzten Frühjahr gab das Management einen Ausblick auf ein GMS-Wachstum zwischen 5 und 15 % und ein Umsatzwachstum von 15 bis 25 % in Q2 sowie eine bereinigte EBITDA-Gewinnmarge von mindestens 25 %. Das ist eine Verlangsamung gegenüber den letzten Hammerzahlen, aber nichtsdestotrotz verlängert Etsy seinen Lauf als E-Commerce-Website mit zweistelligen Wachstumsraten.

Etsy repräsentiert immer noch einen winzigen Bruchteil der gesamten Einzelhandelsbranche und sollte ein Top-Titel bleiben, da es dem Online-Shopping-Erlebnis eine persönliche Note verleiht. Mit dem 10,5-Fachen des Umsatzes nach zwölf Monaten und dem 27-Fachen des freien Cashflows nach zwölf Monaten sieht die Aktie von Etsy wie ein fantastisches langfristiges Schnäppchen aus.

3. Facebook: Digitale Anzeigen sind nur der Anfang

Facebook ist in den Augen vieler Investoren ein weitaus weniger edles Unternehmen als Shopify oder Etsy, was an Facebooks werbebasiertem Geschäftsmodell und seinen lockeren Praktiken in Bezug auf die Privatsphäre der Nutzer liegt. Unabhängig davon, was du von dem Social-Media-Riesen hältst, ist er nicht das einzige Medienunternehmen, das stark auf Werbung setzt. Außerdem arbeitet der Tech-Riese intensiv daran, sein Geschäft zu diversifizieren.

Insbesondere der Posten „andere Einnahmen“ stieg im ersten Quartal um 146 % auf 732 Millionen US-Dollar - immer noch nur 2,8 % des Gesamtumsatzes, aber dennoch ein schneller Fortschritt, der vor allem durch die Virtual-Reality-Tochter Oculus bedingt wird. Facebooks Führungsriege investiert hier massiv in eine Wette, dass „Augmented und Virtual Reality die nächste Computing-Plattform sein wird“. Millionen von Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auch auf Facebook, Instagram und WhatsApp, um mit Kunden in Kontakt zu treten. Facebook baut seine cloudbasierten Fähigkeiten aus, insbesondere durch WhatsApp-Chat-Funktionen, um die Beziehung zu diesen kleinen Unternehmen und Händlern zu vertiefen. Ein digitales Zahlungsgeschäft ist in Indien in den Startlöchern und wurde kürzlich auch in Brasilien zugelassen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Facebook-Familie mit ihren sozialen Apps über 2,85 Milliarden aktive monatliche Nutzer verfügt, ist es nicht schwer vorstellbar, dass das Unternehmen in der Lage ist, neue Geschäftsbereiche zu fördern und sich von seinem reinen Werbemodell zu lösen. Trotz seiner enormen Größe handelt es sich also immer noch um ein sehr wachstumsorientiertes Unternehmen. Der Gesamtumsatz in Q1 2021 stieg im Jahresvergleich um 48 % auf 26,2 Mrd. US-Dollar, und eine ähnliche Rate wird für Q2 prognostiziert, da die anfängliche Pandemie-Sperre überstanden ist. Der im ersten Quartal generierte freie Cashflow betrug 7,97 Milliarden US-Dollar, was den massiven Zufluss an überschüssigem Bargeld verdeutlicht, über den Facebook verfügt.

Nach dem letzten vierteljährlichen Bericht wird die Facebook-Aktie mit dem 38-Fachen des freien Cashflows der letzten zwölf Monate gehandelt. Das Unternehmen wächst schnell, ist hochprofitabel und nutzt seine Gewinne, um über die Welt der digitalen Werbung hinaus stark zu investieren. Diese Tech-Aktie ist es auf absehbare Zeit immer noch wert, sie zu besitzen.

