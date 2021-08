3 Aktien mit 3,5 %, 3,6 % und 4,9 % Dividende!

Wachstumsaktien wie Amazon oder BYD können langfristig (wenn sie nicht zu teuer gekauft werden) zu einer hohen Rendite verhelfen. Doch meist schütten sie keine Dividende aus. Wachstumsfirmen nutzen ihren Cashflow, um in neue Felder zu investieren oder um zu expandieren.

Erst später, wenn das Wachstum nachlässt, werden aus Wachstums- meist Dividendenaktien. Sie müssen deshalb keine schlechte Anlage sein. So schüttet Procter&Gamble bereits seit 65 Jahren ununterbrochen eine Dividende aus und die Aktie ist trotzdem immer weiter gestiegen. Microsoft zahlt seit 2003 eine Dividende und hat sich seitdem mehr als verzehnfacht (30.07.2021). Derzeit ist sie allerdings schon überbewertet.

Hier sind drei Aktien, die immer noch eine hohe Dividende zahlen und sie seit mindestens 20 Jahren stetig steigern.

1. Unilever : 3,5 % Ausschüttung

Unilever gehört zu den größten Lebensmittel- und Konsumgüterherstellern, dessen Produkte weltweit verkauft werden. Über das Lebensmittelsegment werden viele bekannte Marken wie Knorr, Lipton oder Magnum angeboten. Hinzu kommen Güter aus dem Bereich Beauty & Personal Care, wozu Duschgels, Haarwaschmittel oder auch Deodorants gehören. Über das dritte Segment werden Haushaltspflege- und Hygieneprodukte angeboten. Das Unternehmen beschäftigt heute etwa 148.949 Mitarbeiter. Unilever schüttet seine Dividende quartalsweise aus.

In den vergangenen zwölf Monaten waren es in Summe 1,70 Euro je Aktie, was derzeit einer Dividende von 3,51 % entspricht (30.07.2021).

2. Novartis : 3,6 % Dividende

Novartis gehört mit 109.000 Mitarbeitern zu den größten Pharmakonzernen der Welt. Er besitzt neben der Erforschung und Eigenentwicklung von Medikamenten mit Sandoz eine Generikasparte. Im zweiten Quartal 2021 wurde der Umsatz um 14 % gesteigert. Dabei konnten die Segmente Pharma und Sandoz um 18 % beziehungsweise um 11 % zulegen. Novartis schüttet bereits seit 23 Jahren eine stetig steigende Dividende aus.

Sie wird jeweils im März ausgezahlt. Zuletzt waren es 3,00 Schweizer Franken je Aktie, was zum aktuellen Kurs noch einer Dividende von 3,58 % entspricht (30.07.2021).

3. Red Electrica : 4,9 % Dividende

Red Electrica ist Spaniens größter Stromnetzbetreiber. Der Konzern ist darüber hinaus auch international vertreten. In welcher Form Strom zukünftig auch immer erzeugt wird, Red Electrica wird ihn zu seinem Bestimmungsort transportieren. Der Konzern bietet zudem Telekommunikations-Infrastrukturdienste inklusive deren Wartung an. Hinzu kommen Energiespeicher und der Betrieb von Satellitenkommunikationssystemen. Der Konzern schüttet bereits seit 20 Jahren eine kontinuierlich steigende Dividende aus.

Sie wird aktuell im Januar und im Juli ausgezahlt. In Summe waren es in den vergangenen zwölf Monaten 0,81 Euro je Aktie, was zum aktuellen Kurs noch einer Dividendenrendite von 4,94 % entspricht (30.07.2021).

Der Artikel 3 Aktien mit 3,5 %, 3,6 % und 4,9 % Dividende! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Der neue Fintech-Star

Fintech erobert die Finanzbranche. Und das rasante Wachstum bringt große Chancen für Anleger.

Die meisten wissen nicht, dass es ein unbekanntes Unternehmen aus den Niederlanden gibt, das mit großem Erfolg die Finanzwelt mit seinen stark nachgefragten Dienstleistungen in der Zahlungsabwicklung erobert. Unsere Analysten schätzten seine Zukunftschancen in einem kürzlichen Ranking als hervorragend ein. The Motley Fool hat einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. Teresa Kersten arbeitet für LinkedIn und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. LinkedIn gehört zu Microsoft. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Microsoft und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $1920 Call auf Amazon und Short January 2022 $1940 Call auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images