3 Aktien-Trends, die ich 2022 unter die Lupe nehme

Aktien-Trends für 2022? Zugegeben: Das klingt ein bisschen unFoolish. Ich meine damit auch nicht, dass ich nach kurzfristigen Trends Ausschau halten möchte, von denen ich profitieren kann. Nein, sondern ich möchte eher auf langfristige, in den vergangenen Jahren eingeschlagene Weichen achten … und wie sie sich in den kommenden Monaten entwickeln.

Welche Aktien-Trends ich im Jahre 2022 genau unter die Lupe nehme? Gute Frage! Hier sind die drei Dinge, die ich auch etwas näher beobachten möchte.

Aktien-Trends: Vom Corona-Profiteur zur Wachstumsgeschichte

Ein erster Aktien-Trend, der im neuen Jahr 2022 auf meiner Liste weiter oben steht, ist die Frage: Können Corona-Profiteure ihr Momentum halten und nachhaltig in eine Wachstumsgeschichte finden? Es hat eine Menge Dinge gegeben. Und insofern glaube ich: Eine allgemeingültige Antwort kann man gewiss nicht geben.

Food Delivery, E-Commerce oder auch Digitalisierung. Und die jeweiligen, einzelnen Ausrichtungen innerhalb der Megatrends: Das ist definitiv ein weites Feld, das wir an dieser Stelle beobachten können mit jeder Menge verschiedener Aktien.

Im Endeffekt geht es an dieser Stelle darum, dass Aktien-Trends längerfristiges Potenzial beinhalten. Und eben nicht einfach nur einmalig aufgeploppt sind. Für den längerfristigen Erfolg dieser spannenden Aktien könnte das Jahr 2022 möglicherweise ein überaus entscheidendes sein.

Wechsel hin zu Qualität und Dividendenwachstum …?

Wir haben wirklich ein paar spannende Jahre hinter uns, in denen wir eines mit Sicherheit sagen können: Wachstumsaktien haben den breiten Markt klar outperformt. Qualitäts- und Dividendenaktien sind zwar beständig gewesen. Aber nicht der großartige Renditetreiber, was ebenfalls eine Art Aktien-Trend ist.

Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, an dem andere Ansätze wieder erfolgreicher sein könnten. Ob es Deep-Value ist? Na ja, das glaube ich eher nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Qualitäts-Aktien mit moderateren Bewertungen und vor allem Dividendenwachstumsaktien ein gewisses, noch inhärentes Potenzial besitzen.

Was an diesem vermeintlichen Aktien-Trend dran ist? Ganz ehrlich: Keine Ahnung. Aber ich werde mal schauen, wie sich wachsende Ausschütter oder auch Qualitätsaktien in den kommenden Monaten entwickeln. Qualität könnte jedenfalls für mich immer ein Merkmal sein, zu dem Investoren früher oder später zurückkehren.

Aktien-Trend: Fokus auf Innovation … oder Hype?

Zu guter Letzt möchte ich in den kommenden Monaten des Jahres 2022 beobachten, worauf sich Investoren im Wachstumssegment konzentrieren. Wenn hier das Momentum weitergeht, stellt sich mir die Frage: Ist es Innovation, die sich auszahlt. Oder ist es zumindest teilweise weiter der Hype?

Das könnte zu der Frage führen, ob das Jahr 2022 möglicherweise ein Turnaround-Jahr bei Wachstumsaktien wird. Oder vielleicht doch eher eines, bei dem sich Spekulanten ihrer beliebten und gehypten Aktien bedienen. Grundsätzlich wäre auch hier Potenzial für beides vorhanden. Wobei vielleicht eine wichtige Erkenntnis ist, dass viele potenzialreiche Aktien ein Turnaround-Potenzial besitzen könnten.

