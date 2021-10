3 Gründe, in Kryptowährungen zu investieren – und 3 Gründe, es nicht zu tun

Wenn ich jemanden treffe, der erfährt, dass ich im Finanzwesen arbeite, lautet die erste Frage unweigerlich: „Was hältst du von Kryptowährungen?“

Das ist keine Überraschung. Immerhin ist der Preis von Bitcoin in den letzten fünf Jahren um das 77-fache gestiegen, von etwa 745 US-Dollar im Jahr 2016 auf heute sagenhafte 57.500 US-Dollar. Angesichts des Potenzials für überdurchschnittliche Kursgewinne gibt es für Anleger/innen gute Gründe, über ein Engagement in Kryptowährungen nachzudenken.

Allerdings gibt es bei einer so neuen Anlageklasse auch eine Reihe von Risiken zu beachten. Diese Risiken können bedeuten, dass Kryptowährungen nicht für dich geeignet sind oder zumindest keinen nennenswerten Anteil an deinem Gesamtvermögen ausmachen sollten.

Ein Blick auf die wichtigsten Gründe für Kryptowährungen und die größten Risiken kann dir helfen zu entscheiden, ob du bereit bist, den Einstieg in die Kryptowährung zu wagen.

Erster Grund für den Besitz von Kryptowährungen: Inflationsschutz?

Der Hauptgrund für den Besitz von Vermögenswerten ist natürlich, dass sie im Wert steigen können, und ein Großteil des ursprünglichen Reizes von Bitcoin besteht darin, als Wertspeicher vor der Inflation zu schützen. In Anbetracht der hohen Inflationszahlen, die wir derzeit erleben, steht der Inflationsschutz bei vielen Anlegern ganz oben auf der Agenda.

Abgesehen von inflationsgeschützten Staatsanleihen haben Anleger, die sich gegen die Inflation absichern wollten, traditionell bestimmte Rohstoffe, insbesondere Gold, gekauft; Bitcoin könnte jedoch auf dem Weg sein, Gold als bevorzugte Absicherung gegen eine allgemeine Hyperinflation für eine neue Generation zu verdrängen. In diesem Zusammenhang ist Bitcoin für Menschen in weniger entwickelten Ländern wahrscheinlich eine viel bessere Lösung als Gold. Wer Wohlstand aufbewahren oder Transaktionen in einem Medium durchführen will, hat es mit Bitcoin viel leichter als mit Goldunzen.

El Salvador hat Bitcoin bereits offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt, und Panama hat vor kurzem einen Gesetzesentwurf eingebracht, mit dem es diesem Beispiel folgen soll. Auch in Afghanistan hat die Nutzung von Kryptowährungen in letzter Zeit stark zugenommen, nachdem die Taliban im Sommer dieses Jahres das Vertrauen in das Finanzsystem des Landes verloren haben.

Bitcoin ist ein Medium, das einfach zu lagern und zu handeln ist und nicht von einer Regierung unterstützt wird.

Ermöglichung neuer Innovationen

Neben der Verwendung als Wertspeicher haben Kryptowährungen auch das Potenzial, völlig neue digitale Finanzanwendungen (DeFi) zu ermöglichen. Und diese Innovationen haben das Potenzial, großen Wohlstand zu schaffen.

Eine der offensichtlichsten Möglichkeiten, wie DeFi etwas bewirken kann, ist die Senkung der Transaktionskosten für traditionelle Finanzanwendungen, wie z. B. grenzüberschreitende Überweisungen. In diesem Zusammenhang war dies einer der Hauptgründe, warum El Salvador Bitcoin eingeführt hat. Da das Land den US-Dollar verwendet, ist seine Währung in nächster Zeit wahrscheinlich nicht von einer Hyperinflation bedroht. Präsident Nayib Bukele hat jedoch erklärt, dass die Salvadorianer durch Bitcoin jährlich 400 Millionen US-Dollar an Überweisungskosten einsparen könnten.

Kryptowährungen vereinfachen nicht nur traditionelle Finanztransaktionen, sondern eröffnen auch völlig neue Märkte, vor allem im Bereich der Non-Fungible-Tokens. NFTs sind digitale Kunstwerke oder digitale Gegenstände, die durch kryptofähige Smart Contracts auf Smart Contract Blockchains wie Ethereum oder neueren Ethereum-Konkurrenten wie Cardano (CRYPTO:ADA) oder Solano (CRYPTO:SOL) als „Original“ authentifiziert werden. Durch die Möglichkeit, ein bestimmtes digitales Bild oder einen Gegenstand als „Original“ auf einer Blockchain zu authentifizieren, schaffen Ethereum und seine Nachfahren einen ganz neuen Markt für digitale Gegenstände, wo es vorher keinen gab.

NFTs heben in großem Stil ab: Große Sportligen wie die NFL und die NBA haben ihre eigenen NFT-Sammelprogramme entwickelt und Tik Tok erlaubt es berühmten Tik Tok-Spielern, „Originalversionen“ von digitalen Clips zu verkaufen. Natürlich mischt auch Hollywood mit und investiert in NFTs, die es an Superfans von Film, Fernsehen und Musik verkaufen kann. In diesem Zusammenhang hat das Film- und Fernsehstudio Fox gerade 100 Millionen US-Dollar in seinen eigenen NFT-Fonds investiert.

Eines der interessantesten DeFi-Innovationsexperimente findet derzeit in Miami statt. Vor kurzem hat die Stadt eine Krypto-Mining-Plattform eingerichtet, die auf dem Stacks-Protokoll (CRYPTO:STX) basiert, einer Smart-Contract-Plattform, die auf Bitcoin aufbaut. Miami-Fans können STX-Token für MiamiCoin (CRYPTO:MIA)-Token ersteigern, wobei deine Gewinnchancen davon abhängen, wie viel STX du bietest. Die MiamiCoins werden gemint und dann an die Gewinner verteilt, wobei 70 % des Erlöses an den/die Gewinner/in und 30 % an die Krypto-Wallet der Stadt gehen. Seit dem Start im Juni hat Miami bereits 10 Millionen US-Dollar mit dem CityCoin-Mining-Programm eingenommen und Bürgermeister Francis Suarez sagt, dass die neue Innovation so profitabel sein könnte, dass Miami im Laufe der Zeit die städtischen Steuern senken oder sogar abschaffen könnte.

Kryptowährungen werden von den etablierten Finanzinstituten immer mehr akzeptiert

Auch wenn der innere Wert von Kryptowährungen zweifelhaft sein mag (dazu später mehr), wird ein Großteil ihres kurzfristigen Wertes durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Die gute Nachricht ist, dass die Nachfrage heute eindeutig vorhanden ist, denn das Jahr 2021 war ein Wendepunkt für die Akzeptanz von Kryptowährungen bei den etablierten Finanzinstituten.

Eine aktuelle Studie von Fidelity ergab, dass sieben von zehn institutionellen Anlegern planen, in Zukunft digitale Vermögenswerte zu kaufen. Anfang dieses Monats gaben die Analysten von Bank of America ihre offizielle Zustimmung zur Anerkennung von Kryptowährungen als Anlageklasse und waren damit die letzte große US-Bank, die dies tat. Etwa zur gleichen Zeit kündigte die U.S. Bancorp an, dass sie ihren Fondsmanagementkunden Krypto-Verwahrungsdienstleistungen anbieten wird. Selbst Blackrock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat in mehreren seiner Fonds 400 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Mining-Aktien wie Marathon Digital Holdings und Riot Blockchain investiert.

Und in diesem Monat erwarten viele, dass die SEC börsengehandelte Bitcoin-Fonds genehmigt, die in Bitcoin-Futures an der Chicago Mercantile Exchange investieren und die Schutzbestimmungen des 40 Act für Investoren einhalten würden. Wie nicht anders zu erwarten, hat Cathie Wood von ARK Invest ihren eigenen Bitcoin-ETF mit dem Namen ARK 21Shares Bitcoin Futures Strategy ETF beantragt, der unter dem Symbol ARKA gehandelt werden soll.

Angesichts der Tatsache, dass sich die Finanzinstitute hinter den Mainstream-Kryptowährungen einreihen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Kryptowährungen in absehbarer Zeit auf der Strecke bleiben werden, wie einige vorhergesagt haben. Die neue Nachfrage von Finanzinstituten und ihren Kunden, die zum ersten Mal in Kryptowährungen investieren wollen, dürfte die Kryptopreise kurz- bis mittelfristig unterstützen.

Aber es gibt Gründe, vorsichtig zu sein - zum Beispiel die extreme Volatilität

Natürlich gibt es nichts zum Nulltarif, und dieses Sprichwort gilt auch für Kryptowährungen - so aufregend sie auch sind.

Ein offensichtliches Risiko ist die enorme Volatilität von Kryptowährungen, die vielen Anlegern schwer zu schaffen machen könnte. Das gilt umso mehr, wenn du noch Anfänger bist oder zu viel deines Vermögens in Kryptowährungen investierst. In diesem Zusammenhang: Obwohl der Bitcoin-Kurs in den letzten 10 Jahren stark gestiegen ist, mussten Bitcoin-Besitzer in diesem Zeitraum 20 verschiedene offizielle Bärenmärkte - Rückgänge von 20 % oder mehr - überstehen, darunter fünf Rückgänge von 50 % oder mehr und drei von 80 % oder mehr.

Wenn du also in Kryptowährungen investierst, achte darauf, dass du deine Position für solche Abwärtsszenarien angemessen dimensionierst, und verwende bitte keine Schulden. Ein starker Rückgang mit Schulden könnte einen Margin Call erzwingen, was bedeutet, dass du deine Kryptowährung zum ungünstigsten Zeitpunkt verkaufen müsstest, um deine Schulden zu decken.

Hacks können passieren, und es gibt keine Versicherung

Wie bei jeder neuen technologischen Innovation gehen die Entwickler manchmal zu schnell vor und machen Dinge kaputt - und mit „kaputt machen“ meine ich, dass du deine Token verlierst. So führte zum Beispiel ein Fehler im Softwarecode der DeFi-Token-Tauschplattform Poly kürzlich zu einem Hack und dem Verlust von Token im Wert von 610 Millionen US-Dollar.

Auch bei Coinbase, das oft als der Goldstandard für Krypto-Wallets gilt, wurden im Frühjahr 6.000 Kundenkonten gehackt. Auch wenn ein Teil der Schuld bei den Kunden liegt, die unwissentlich ihre E-Mail-Adressen, Passwörter und Telefonnummern an eine groß angelegte Phishing-Kampagne weitergegeben haben, hat Coinbase dennoch beschlossen, die Opfer zu entschädigen, weil es zum Zeitpunkt der Hacks keinen umfassenden Kundenservice gab. Die Opfer hatten jedoch Glück, dass Coinbase gut kapitalisiert ist und sie entschädigen konnte. Es gibt keine FDIC-Versicherung, die Krypto-Vermögenswerte bis zu einem bestimmten Betrag absichert, wie es bei Bargeldpositionen in US-Banken der Fall ist.

Und wegen der Anonymität und der fehlenden staatlichen Aufsicht über Krypto-Wallets sind Kryptowährungen ein beliebtes Tauschmittel für Hacker und kriminelle Lösegeldzahlungen geworden. Da Krypto-Transaktionen schwieriger nachzuverfolgen sind als herkömmliche Währungen und sich dem Zugriff der Behörden entziehen, werden Krypto-Wallets wahrscheinlich auf absehbare Zeit ein Ziel für Hacker und andere Kriminelle bleiben. Das bedeutet, dass du bei der Entscheidung für eine Krypto-Wallet und beim Kauf von Krypto-Vermögenswerten besonders vorsichtig mit deinen Sicherheitssystemen sein musst.

Was ist der Wert? Warren Buffett und Jamie Dimon sagen „Null“

Für Investoren, die sich strikt an wertorientierte Kriterien halten, wonach jeder Vermögenswert nur den Gegenwartswert zukünftiger Cashflows wert ist, mag der Wert einer Kryptowährung illusorisch oder sogar betrügerisch erscheinen. Schließlich hat Warren Buffett Bitcoin als „Rattengift zum Quadrat“ bezeichnet und der CEO von JPMorgan & Chase, Jamie Dimon, hat Bitcoin erst letzte Woche als „wertlos“ bezeichnet, obwohl die Kryptowährung gerade wieder in Richtung ihres Allzeithochs gestiegen ist.

Es stimmt zwar, dass Bitcoin keine Cashflows oder andere greifbare Vorteile bringt, aber es wäre nicht die erste Anlageklasse, die über lange Zeiträume hinweg einen beträchtlichen Wert behält, obwohl sie keinen nützlichen „Output“ hat. Das gilt auch für Gold, für das es kaum praktische industrielle Anwendungen gibt, das aber derzeit mit rund 1.800 US-Dollar pro Unze bewertet wird. Dasselbe gilt für seltene Gegenstände wie berühmte Kunstwerke (oder heutzutage digitale NFTs), die im Grunde nur aufgrund der Seltenheit und weil jemand ihnen einen Wert zuschreibt, wertvoll sind.

Dennoch ist der spekulative Charakter von Bitcoin und anderen Kryptowährungen etwas, worauf man achten sollte. Wer eine Position in Bitcoin oder anderen Kryptowährungen hält, sollte sich des Risikos bewusst sein, dass die Menschen eines Tages beschließen könnten, Buffett und Dimon zuzustimmen, und der Wert deines Bitcoins könnte im Handumdrehen auf Null sinken. Dafür gibt es viele Gründe, unter anderem die Tatsache, dass andere Münzen auftauchen und die derzeitigen Marktführer verdrängen könnten. Schließlich gab es in der Anfangszeit des Internets viele Dotcom-Unternehmen, die später pleite gingen. Weißt du noch, dass MySpace die erste große Social-Media-Plattform war?

Die Kryptobewegung befindet sich im Grunde noch in den Anfängen. Da es sich bei Kryptowährungen um einen hochspekulativen Vermögenswert mit nebulösem Wert handelt, gibt es viele Gründe, bei deinen Investitionen und Zuteilungsentscheidungen vorsichtig zu sein.

Auf welcher Seite stehst du?

Es gibt sowohl überzeugende Gründe für den Besitz von Kryptowährungen als auch einige Gründe, die für eine vorsichtige Entscheidung sprechen. Wenn du zum ersten Mal über den Kauf von Kryptowährungen nachdenkst, solltest du dir eine grundlegende Frage beantworten können: „Warum sollte ich sie besitzen?“ Willst du dich gegen die Inflation absichern, an neuen, innovativen Märkten teilhaben oder auf der Grundlage des aktuellen Mainstream-Interesses spekulieren und handeln? Und die wichtigste Frage ist natürlich: „Bin ich mir der Risiken bewusst und wie werde ich reagieren, wenn der unvermeidliche Rückschlag kommt?“

Wenn du die Frage beantworten kannst, warum du Kryptowährungen besitzt, und wenn du einen Plan hast, was du tust, wenn der Wert plötzlich sinkt, solltest du unbedingt in diese aufregende neue Anlageklasse investieren oder mit ihr spekulieren. Aber wenn du diese grundlegenden Fragen nicht beantworten oder nicht vorhersagen kannst, wie du reagieren würdest, wenn es bergab geht, würde ich mich von Kryptowährungen fernhalten, bis du das kannst.

Der Artikel 3 Gründe, in Kryptowährungen zu investieren – und 3 Gründe, es nicht zu tun ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition des Premium-Beratungsdienstes The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Bank of America ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool. JPMorgan Chase ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 17.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Bitcoin und Ethereum. The Motley Fool empfiehlt die CME Group.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images