3 Gründe, warum ich in Kryptowährung investiere

Die Zukunft der Kryptowährungen ist ungewiss und niemand weiß, ob sie Erfolg haben oder nicht.

Wie jede Investition haben auch sie ihre Vor- und Nachteile.

Wichtige Punkte

Es gibt nur wenige Investitionen, die so umstritten sind wie Kryptowährungen. Während die einen davon überzeugt sind, dass sie die Welt verändern werden, sind andere fest davon überzeugt, dass sie abstürzen werden.

Selbst die Experten sind sich nicht einig, ob es eine gute Investition ist oder nicht. Einige prominente Milliardäre wie Elon Musk und Mark Cuban haben Kryptos bekanntlich unterstützt. Andere jedoch, wie Warren Buffett und Charlie Munger, kritisieren sie schon lange.

Es ist wahr, dass Kryptowährungen volatil sind - wie das vergangene Jahr mit seinen Höhen und Tiefen bewiesen hat. Aber es gibt ein paar Gründe, warum ich trotzdem in Bitcoin und Ethereum investiert habe.

1. Es könnte das nächste große Ding sein

Niemand weiß, was die Zukunft für die Kryptowährungen bereithält, und es ist wahr, dass sie am Ende scheitern könnten. Aber sie könnten auch eines Tages echten Nutzen haben und eine Vielzahl von Branchen revolutionieren. Selbst wenn die Kryptowährungen selbst nicht zu einem Standardzahlungsmittel rund um den Globus werden, gibt es andere Wege zum Erfolg.

Nehmen wir zum Beispiel die Blockchain-Technologie, das Fundament unter jeder Kryptowährung. Insbesondere die Ethereum-Blockchain beherbergt viele Anwendungen, darunter dezentralisierte Finanzen und nicht-fungible Token. Sowohl das Ethereum- als auch das Bitcoin-Netzwerk beherbergen auch Smart Contracts, also digitale Vereinbarungen, die möglicherweise viele rechtliche Dinge revolutionieren könnten.

Alle diese Anwendungen erfordern bis zu einem gewissen Grad die Verwendung von Kryptowährungen. Sollte sich eine davon durchsetzen, werden Ethereum und Bitcoin - und diejenigen, die in sie investiert haben - die Früchte ernten.

2. Ich könnte es eines Tages bereuen, nicht zu investieren

Kryptowährungen sind eine riskante Investition und einige Experten sagen voraus, dass sie entweder ein massiver Erfolg oder ein massiver Misserfolg sein werden, ohne einen Mittelweg zu finden. Wenn ich diese beiden Optionen in Betracht ziehe, würde ich lieber das Risiko eingehen, als möglicherweise etwas Großes zu verpassen.

Bevor ich investiert habe, habe ich über alle möglichen Ergebnisse nachgedacht. Ich könnte jetzt investieren und entweder Geld verdienen, wenn Krypto erfolgreich ist, oder meine Investition verlieren, wenn sie scheitert. Oder ich könnte mich entscheiden, nicht zu investieren und kein Geld zu verlieren, aber auf potenziell lukrative Renditen zu verzichten.

Ich persönlich würde lieber riskieren, Geld zu verlieren, als mit dem Bedauern zu leben, nicht zu investieren, wenn der Bereich Kryptowährungen sich gut entwickelt. Natürlich weiß niemand, ob sie wirklich erfolgreich sein werden. Aber wenn es der Fall ist und ich mich entschieden habe, nicht in sie zu investieren, werde ich diese Entscheidung wahrscheinlich lange bereuen.

3. Der Rest meines Portfolios ist solide

Es lässt sich nicht leugnen, dass Kryptowährungen eine riskante und extrem volatile Investition sind, und sie sind zum jetzigen Zeitpunkt hochspekulativ. Ich glaube zwar, dass es eine Chance auf Erfolg gibt, aber ich weiß, dass das keine sichere Sache ist.

Aus diesem Grund habe ich nur einen kleinen Betrag investiert, den ich mir bequem leisten kann, zu verlieren, und der Rest meines Portfolios besteht aus soliden, langfristigen Investitionen. Auf diese Weise wird nicht mein gesamtes Portfolio untergehen, wenn meine Investitionen in Kryptowährungen sich nicht gut entwickeln. Und indem ich weiterhin konsequent in Bereiche außerhalb von Kryptowährungen investiere, kann ich sicherstellen, dass meine Ersparnisse im Laufe der Zeit weiter wachsen, unabhängig davon, was der Kryptomarkt macht.

Wenn du die richtigen Vorsichtsmaßnahmen triffst, ist es möglich, dein Risiko beim Investieren in Kryptowährungen zu reduzieren. Allerdings ist es nicht für jeden die richtige Investition, und das ist auch in Ordnung so. Indem du deine persönlichen Vorlieben und deine Risikotoleranz berücksichtigst, wird es dir leichter fallen, zu entscheiden, ob es die richtige Wahl für dich ist.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 15.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

