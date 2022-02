3 Wege, sein Portfolio zu schützen und bei einem Börsencrash ruhig zu schlafen

Überlege dir deine Risikotoleranz und deinen Zeithorizont.

Überprüfe deine Vermögensaufteilung.

Diversifiziere, aber versuche nicht, den Markt zu timen.

Wichtige Punkte

Die letzten Monate waren für viele Anleger beunruhigend, da sich die Märkte alle im Minus befanden: Der S&P 500 ist im bisherigen Jahresverlauf um etwa 6 % gesunken und der Nasdaq 100 hat bis zum 15. Februar etwa 11 % verloren. Einige Wachstumsaktien haben doppelt so viel oder mehr verloren, da der Markt seit Ende Oktober/Anfang November so überbewertet ist wie seit dem Platzen der Dotcom-Blase nicht mehr.

Und das Schlimmste ist vielleicht noch nicht vorbei. Einige Analysten sind der Meinung, dass sich das Unbehagen, insbesondere bei einigen Wachstumsaktien, im Laufe des Jahres fortsetzen und durch die erwarteten Zinserhöhungen noch verschärft werden wird.

Wenn die Volatilität und die Ungewissheit an den Märkten dich nachts wach halten, können dir diese drei Strategien helfen, etwas ruhiger zu schlafen.

1. Berücksichtige deine Risikotoleranz und deinen Zeithorizont

Du kannst dein Investitions-Portfolio auf drei Grundpfeilern aufbauen: Risikotoleranz/Zeithorizont, Vermögensverteilung und Diversifizierung. Beginnen wir mit der Risikotoleranz.

Ich erwähne Risikotoleranz und Zeithorizont zusammen, weil die beiden wirklich Hand in Hand gehen. Mit anderen Worten: Deine Risikotoleranz sollte sich an deinem Zeithorizont orientieren, d.h. an der Zeitspanne, die du hast, bis du das Geld, das du investierst, benötigst.

Wenn du für einen Ruhestand investierst, der mehr als 20 Jahre entfernt ist, hast du viel Zeit, um die Höhen und Tiefen des Marktes zu überstehen, also sollte deine Toleranz für einen Marktabschwung viel höher sein. Schließlich haben Wachstumsaktien langfristig besser abgeschnitten als Value-Aktien, so dass die derzeitige Volatilität auf lange Sicht nicht allzu besorgniserregend sein sollte.

Wenn dein Zeithorizont jedoch kürzer ist, z. B. für die Zahlung der Studiengebühren in fünf Jahren, hast du vielleicht eine geringere Risikotoleranz - und das aus gutem Grund. Wenn du das Geld in ein paar Jahren brauchst, willst du nicht, dass dein Portfolio mit Tech-Aktien gefüllt ist, die um 40 % fallen.

Außerdem solltest du dir überlegen, wie du dich während des jüngsten Abschwungs und der Baisse im Jahr 2020 gefühlt hast. Wenn du diese beiden Marktereignisse als beunruhigend empfunden hast oder die Verluste höher waren, als du erwartet hattest, hast du vielleicht mehr Risiko in deinem Portfolio, als dir lieb ist. Das führt zu unserem zweiten Punkt.

2. Überprüfe deine Vermögensaufteilung

Deine Vermögenswertzuteilung ist die Aufteilung deines Portfolios in verschiedene Vermögenswerte - in erster Linie Aktien, festverzinste Wertpapiere und Bargeld oder Geldmarktfonds. Deine Vermögensaufteilung sollte sich an deinem Zeithorizont und deiner Risikotoleranz orientieren.

Es gibt keine richtige Vermögensaufteilung; das hängt von jedem Einzelnen ab. Generell gilt: Je länger dein Zeithorizont ist, desto mehr solltest du in Aktien investieren, da diese auf lange Sicht besser abschneiden als festverzinste Investitionen. In der Regel empfehlen die meisten Berater für jemanden mit einem längeren Zeithorizont ein Verhältnis von 80/20 bis 60/40 zwischen Aktien und Anleihen/Bargeld.

Wenn dich aber der Gedanke an einen weiteren Börsencrash nachts wach hält, könntest du deine Zuteilung überdenken und etwas mehr festverzinste Anlagen und Bargeld hinzufügen, um zusätzlichen Ballast zu schaffen. Langfristig kann das zwar zu geringeren Renditen für dein Portfolio führen, aber du hättest wahrscheinlich den Komfort einer ruhigeren, weniger holprigen Fahrt.

3. Diversifiziere, aber versuche nicht, den Markt zu timen

Diversifizierung bedeutet, wie dein Portfolio innerhalb einer Anlageklasse investiert ist. Nimm zum Beispiel Aktien. Wenn du 90 % deines Portfolios in Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) investiert hast, die auf den Technologiesektor ausgerichtet sind, hast du in den letzten Monaten wahrscheinlich ziemlich viel einstecken müssen.

Aber abgesehen von Tech-Aktien sollte man sein Portfolio nicht zu sehr auf einen Investitionsstil, einen Sektor, eine Marktgröße oder eine Nation/Region konzentrieren, da dies wahrscheinlich zu einer größeren Volatilität führen wird. Verschiedene Arten von Investitionen entwickeln sich in verschiedenen Marktzyklen unterschiedlich. Im vergangenen Jahr haben Value-Aktien besser abgeschnitten als Wachstumsaktien, und das könnte sich auch 2022 fortsetzen, da viele Wachstumsaktien weiterhin überbewertet sind und viele Value-Aktien in einem Umfeld steigender Zinsen gut abschneiden.

Ebenso haben Sektoren wie Energie und Finanzwerte in der Zeit, in der Technologieaktien gefallen sind, gut abgeschnitten. Außerdem schneiden Small-Cap-Aktien in manchen Zyklen besser ab als Large-Cap-Aktien, z. B. wenn sie aus einer Rezession oder einem wirtschaftlichen Abschwung herauskommen.

Um die Volatilität zu minimieren, ist es am besten, ein gut diversifiziertes Portfolio mit einer Mischung aus Aktien zu haben, die im Idealfall die Verluste einer Anlageart durch Gewinne einer anderen während eines bestimmten Marktzyklus ausgleicht.

Vermeide aber die Versuchung, in einem bestimmten Markt durch Ein- und Ausstiegsgeschäfte deine Rendite zu maximieren; der Versuch, den Markt zu timen, funktioniert selten. Allzu oft steigst du aus einer Aktie aus, die sich vorübergehend unterdurchschnittlich entwickelt hat, und nimmst diese Verluste mit. Wenn der Markt dann umschlägt und die Aktie wieder steigt, hast du alle Gewinne verpasst.

Wenn du dir also Sorgen um einen erneuten Marktabschwung machst, solltest du deine Strategie anhand dieser drei Grundprinzipien überprüfen und dich beruhigen.

Der Artikel 3 Wege, sein Portfolio zu schützen und bei einem Börsencrash ruhig zu schlafen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Dave Kovaleski auf Englisch verfasst und am 17.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images