4 Investitionstipps von Jeremy Grantham, Experte für Börsenblasen

Der legendäre Investor Jeremy Grantham, Mitbegründer und Chef-Investmentstratege von Grantham, Mayo, & van Otterloo (GMO), ist ein Experte für Blasen. Er hat zwei große Blasen in der jüngeren Geschichte vorhergesagt: den Dot-Com-Crash im Jahr 2000 und das Platzen des Immobilienmarktes im Jahr 2008. Heute macht er sich Sorgen um den ungerechtfertigten Optimismus der Investoren auf kurze Sicht und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels auf lange Sicht. Hier erfährst du, was er Investoren jetzt rät.

1. Übe dich in Vorsicht und Geduld

Im GMO-Newsletter zum ersten Quartal 2020 äußerte Grantham tiefe Sorge über das Missverhältnis zwischen hohen KGVs und dem Zustand der US-Wirtschaft. In seinen Worten:

“Der derzeitige Markt scheint sich in einseitigem Optimismus zu verlieren, wenn Vorsicht und Geduld viel angebrachter erscheinen.”

Wenn ein Mann, der dafür bekannt ist, Blasen vorherzusagen, anfängt, von “einseitigem Optimismus” zu sprechen, dann ist das ein Signal, deine Cash-Strategie zu überdenken und Risiken aus deinem Portfolio zu nehmen. Wenn du im Ruhestand bist oder kurz davor stehst, solltest du zunächst deine Bargeldersparnisse prüfen und entscheiden, ob das Guthaben ausreicht, um deinen Bedarf für die nächsten fünf bis sieben Jahre zu decken. Sollte es zu einem Marktabschwung kommen, hilft dir ein ausreichender Bargeldbestand, eine Liquidation zu vermeiden, wenn deine Positionen nach unten gehen.

Überprüfe dann, ob du mit dem Risiko in deinem Portfolio zufrieden bist. Sollte dies nicht der Fall sein, reduziere spekulative Positionen zugunsten reifer, zuverlässiger Unternehmen, die nachweislich Rezessionen und Baissephasen überstanden haben. Basiskonsumgüter und Lebensmitteleinzelhändler passen im Allgemeinen in dieses Profil. Du weißt schon, langweiliges Zeug wie Clorox, Dollar General und Costco. Oder, wenn du kein Aktieninvestor bist, solltest du dein Eigentum an kostengünstigen, breit aufgestellten Indexfonds stärken. Das ist ein einfacher Weg zu einer Diversifizierung, die eine marktnahe Performance bietet.

2. Erkenne deinen Vorteil gegenüber den Profis

Fondsmanager stehen unter enormem Druck, Ergebnisse zu erzielen. Dieser Druck fördert risikoreichere Verhaltensweisen wie häufiges Handeln, spekulative Käufe und die Jagd nach trendigen Aktien und Sektoren.

Als nicht-professioneller Händler bist du nur dir selbst gegenüber rechenschaftspflichtig. Wenn du ein diversifiziertes Portfolio aufbauen und 30 Jahre lang auf den gleichen Positionen sitzen willst, kannst du das tun. Wenn du nichts tun willst, wenn sich der Markt seitwärts bewegt, kannst du das auch tun. Niemand wird dich auffordern, diese Entscheidung zu rechtfertigen, außer vielleicht dein Ehepartner.

Laut Grantham ist diese Unabhängigkeit ein Luxus und ein Vorteil. Verschwende sie nicht durch übermäßiges Handeln, durch die Reaktion auf kurzfristige Marktbedingungen oder indem du bei der Aktie, die dein Nachbar empfohlen hat, all-in gehst.

3. Stecke nicht alle Eier in einen Korb

Denk immer an die Diversifizierung. Diversifizierung minimiert die Volatilität, schützt dein Kapital und bietet dir mehrere Möglichkeiten, Wachstum und Erträge zu erzielen. Halte dein Portfolio breit gefächert, mit einem Engagement in mehreren Anlagearten, Branchen und sogar Ländern. Das kannst du erreichen, indem du 20 oder mehr Einzelpositionen hältst oder indem du ein Portfolio mit einer Handvoll Investmentfonds aufbaust, die jeweils einen einzigartigen Investitionsansatz haben.

4. In den Klimawandel investieren

Grantham spricht seit Jahren über den Klimawandel. Seiner Ansicht nach stellt der Klimawandel eine erhebliche Bedrohung für die Weltwirtschaft dar. Die Investoren wären klug, sich gegen diese Bedrohung abzusichern, indem sie dein Geld in Klimaschutzlösungen investieren. Doch Grantham sieht auch andere Vorteile für Investitionen in den Klimawandel. Er argumentiert, dass die Finanzierung sauberer Energielösungen hohe Renditen erwirtschaften, die Diversifizierung verbessern und gegen die Inflation absichern kann - letzteres durch indirekte Abhängigkeit von den Preisen fossiler Brennstoffe und direkte Abhängigkeit von Kupfer, Lithium, Nickel und anderen sauberen Energiematerialien.

Bemerkenswert ist, dass Grantham 98 % seines persönlichen Vermögens, etwa 1 Milliarde US-Dollar, im Jahr 2019 zur Bekämpfung des Klimawandels eingesetzt hat.

ETFs für saubere Energie wie der Invesco WilderHill Clean Energy ETF bieten einen einfachen, diversifizierten Einstieg in Investitionen in den Klimawandel. Du könntest auch einzelne Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien oder Unternehmen ausfindig machen, die bedeutende Initiativen zur Verringerung ihres Kohlenstoff-Profils ergriffen haben. Ein Ort, an dem du mit deiner Recherche beginnen kannst, ist der STO Global Climate Change Leaders Index, der mehrere Namen enthält, die dir bekannt sein dürften, darunter Apple, Johnson & Johnson und General Mills.

Sei diszipliniert und denke langfristig

Selbst wenn Grantham mit der heutigen Marktlage falsch liegt, ist es ratsam, deine Barposition erneut zu überprüfen, dein Risiko zu reduzieren und deine Diversifizierung zu verbessern. Diese Schritte, zusammen mit einer gewissen Exponiertheit gegenüber Lösungen für den Klimawandel, bringen dich auf einen guten Weg, kurzfristige Volatilität auszusitzen und von einer längerfristigen globalen Verlagerung weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Ressourcen zu profitieren.

Dieser Artikel wurde von Catherine Brock auf Englisch verfasst und am 17.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

