4 Wege, um sicher in Meme-Aktien zu investieren

Habe eine fundierte Investitionsthese, bevor du in irgendeinen Vermögenswert investierst, auch in eine Meme-Aktie.

Begrenze dein Engagement in spekulativen Anlagen auf 10 % deiner gesamten Investitionen.

Investiere nur dann in Meme-Aktien, wenn du bereits über einen Notfallfonds und ein separates Portfolio verfügst.

Wichtige Punkte

Das Jahr 2021 könnte an der Wall Street als das Jahr der Meme-Aktien in die Geschichte eingehen. Wenn du das wilde Auf und Ab von Aktien wie GameStop oder AMC Entertainment Holdings mitverfolgt hast, könntest du in Versuchung geraten, in das Geschehen einzusteigen. Am Freitag lagen die GameStop-Aktien im bisherigen Jahresverlauf um fast 900 % im Plus. AMC-Aktien stiegen sogar um fast 1.800 %.

Diese astronomischen Renditen sind natürlich mit erheblichen Risiken verbunden - in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die GameStop-Aktie am Freitag mehr als 47 % unter ihrem Höchststand von 2021 lag und die AMC-Aktie um fast 35 % unter ihrem Höchststand. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, in Meme-Aktien zu investieren, solltest du diese fünf Tipps befolgen, damit dein Geld sicherer ist.

1. Entwickle eine Investitionsthese

Eine Meme-Aktie ist eine Aktie, die in Online-Diskussionsgruppen und in den sozialen Medien einen großen Hype ausgelöst hat, vor allem bei Kleinanlegern. In der Regel handelt es sich dabei um Aktien, die bei der Wall Street in Ungnade gefallen sind, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass es sich um schlechte Investitionen handelt.

Damit du dich nicht von all dem Lärm beeinflussen lässt, solltest du eine Investitionsthese haben, bevor du Geld in eine Meme-Aktie investierst. Vielleicht glaubst du zum Beispiel, dass die Besucherzahlen in den Kinos drastisch steigen werden, wenn die Bedrohung durch COVID-19 verschwindet, und du glaubst, dass AMC wieder profitabel wird. Oder du glaubst, dass Beyond Meat Marktanteile gewinnen und höhere Renditen erzielen kann, weil das Unternehmen seine Kosten senkt und sein Angebot an Hühner- und Schweinefleischersatzprodukten ausbaut.

Die Quintessenz: Habe einen guten Grund, in eine Meme-Aktie zu investieren, der über den Internet-Hype hinausgeht.

2. Baue zuerst einen Notfallfonds auf

Meme-Aktien sind sehr volatil, was nur noch mehr dafür spricht, dass du dir einen Notfallfonds zulegst, der mindestens für sechs Monate deine Ausgaben deckt, bevor du investierst. Dieses Bargeldpolster sollte dich davor schützen, diese Aktien verkaufen zu müssen - möglicherweise mit einem großen Verlust, wenn der Zeitpunkt ungünstig ist -, wenn du eine größere Ausgabe hast oder dein Einkommen sinkt.

Außerdem solltest du Meme-Aktien meiden, wenn du nicht bereits ein separates Rentenkonto mit Aktien und Fonds zum Kaufen und Halten eingerichtet hast. Meme-Aktien sind eher eine Spekulation als eine Investition. Du solltest dich nicht darauf verlassen, dass sie deine goldenen Jahre finanzieren.

3. Beschränke dein Engagement in Meme-Aktien auf 5 bis 10 % deines Portfolios

Eine gute Faustregel ist es, dein Engagement in risikoreichen Anlagen auf 5 bis 10 % deines Investitions-Portfolios zu begrenzen. Das bedeutet nicht, dass du 10 % deines Vermögens in GameStop investieren sollst, dann weitere 10 % in AMC und dann noch einmal 10 % in Kryptowährungen. Alle spekulativen Anlagen zusammen sollten nicht mehr als 10 % deines Gesamtportfolios ausmachen.

4. Vermeide es, Short-Positionen einzugehen

Wenn du von einer Meme-Aktie nicht überzeugt bist, könntest du versucht sein, mit einer Short-Position gegen sie zu wetten. Aber die berüchtigten Leerverkäufe von GameStop und AMC zeigen, wie riskant diese Taktik ist.

Wenn du in eine Aktie investierst, kann es im schlimmsten Fall passieren, dass das Unternehmen pleite geht und du deine Investition zu 100 % verlierst. Wenn du aber short gehst, sind deine potenziellen Verluste unbegrenzt, denn der Kurs einer Aktie kann unbegrenzt steigen. Wenn du eine Aktie leerverkaufst, die sich erholt, kannst du gezwungen sein, einen exorbitanten Betrag zu zahlen, um deine Position zu schließen.

Solltest du in Meme-Aktien investieren?

Wenn du etwas Geld übrig hast, spricht nichts dagegen, einen Teil davon in Meme-Aktien zu investieren - aber investiere nur, wenn du es dir leisten kannst, das Geld zu verlieren. Meme-Aktien sind extrem unberechenbar, und das Risiko, Geld zu verlieren, ist hoch. Setz dein Geld nicht in der Hoffnung aufs Spiel, über Nacht reich zu werden.

