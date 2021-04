5 beliebte Aktien, die ich im April unbedingt meiden würde

Wir haben gerade mal das erste Quartal des Jahres 2021 hinter uns, aber es sieht gut aus für die Aktienmärkte. Der Dow Jones Industrial Average beendete das erste Quartal mit einem Plus von fast 8 %, während der S&P 500 um fast 6 % zulegte. Wenn man bedenkt, dass der Aktienmarkt im Laufe der Geschichte jährlich um etwa 7 % zugelegt hat, einschließlich der Wiederanlage von Dividenden, könnte es ein weiteres überdurchschnittliches Renditejahr werden.

Aber jeder erfahrene Investor weiß, dass ein steigender Markt nicht bedeutet, dass auch alle Aktien Gewinner sein werden.

Die folgenden fünf Aktien zum Beispiel sind bei Anlegern außerordentlich beliebt. Doch sie haben alle erhebliche Schwächen, die bei ihren aktuellen Bewertungen einfach nicht zu übersehen sind. Dies sind die Unternehmen, die Investoren im April unbedingt meiden sollten.

Seit Ende Januar wird die Kinokette AMC Entertainment (WKN: A1W90H) von WallStreetBets in die Höhe geschickt. Diese überwiegend jungen und unerfahrenen Investoren haben sich auf Unternehmen mit hohem Short-Interesse konzentriert und versucht, einen Short Squeeze zu bewirken. Vor zwei Monaten waren sie damit erfolgreich - AMC stieg auf bis zu 20 USD pro Aktie.

Allerdings bietet AMC leider wenig Substanz. Sogar noch weniger als die meisten anderen Wallstreetbets-Aktien.

So hat AMC eine hohe Nettoverschuldung und mehr als 1 Milliarde USD in bar, laut den Betriebsergebnissen des Unternehmens für das vierte Quartal. Während die signifikante Erhöhung der Aktienanzahl und die Ausgabe von mehr als 400 Millionen USD Fremdkapital dem Unternehmen geholfen haben, den Konkurs im Januar abzuwenden, hat AMC dadurch nur wenige Optionen für die Zukunft. Wenn die Aktionäre dem Unternehmen den Verkauf von bis zu 500 Millionen Aktien verweigern, könnte AMC nicht genug Bargeld haben, um das Jahr 2022 zu überstehen. So wird AMC wohl überleben, aber die Aktionäre werden von der Verwässerung betroffen sein. In diesem Szenario kann keiner gewinnen.

Aus operativer Sicht ist AMC weit davon entfernt, wieder dorthin zu gelangen, wo es 2019 war. Das Unternehmen sieht sich neuen Filmen der Streaming-Konkurrenz von AT&Ts WarnerMedia und Walt Disney gegenüber, und die Auslastung der Kinos liegt weit unter 100 %. Nach der Meinung der Wall Street wird AMC frühestens im Jahr 2024 wieder Geld verdienen.

Soll heißen: Alles in allem ist AMC Entertainment die Aktie Nr. 1, die man im April meiden sollte.

Auf dieser Liste sind viele Unternehmen, die auf Reddit gehypt wurden. Die sind nicht alle schlecht, doch ihre Bewertungen sind nicht zu rechtfertigen. Der Entwickler von Tierarzneimitteln und -diagnostika Zomedica (WKN: A2QEF3) ist dafür ein gutes Beispiel.

Zomedica stieg im Januar, nachdem Carole Baskin (bekannt aus Tiger King) dafür bezahlt wurde, das Unternehmen in einem YouTube-Video zu erwähnen. Ein paar Wochen später kamen Kleinanleger hinzu, die Penny Stocks genauso schätzen wie Short-Squeeze-Möglichkeiten. Doch für Anleger ist das beides nicht interessant.

Immerhin hat Zomedica im März sein allererstes Truforma-Diagnosesystem verkauft, man schafft nun also Einnahmen. Außerdem hat das Unternehmen eine ganze Reihe von Aktien verkauft, um Kapital zu beschaffen und den Cash-Burn in den Griff zu bekommen. Dennoch ist Zomedica mit dem 70-Fachen der von der Wall Street prognostizierten Umsätze für die nächsten drei Jahre bewertet. Man geht nicht davon aus, dass das Unternehmen in absehbarer Zeit profitabel sein wird.

Darüber hinaus hat Zomedica die Aktien enorm verwässert. Seit Jahresbeginn ist die Anzahl der Aktien von Zomedica um mehr als 305 Millionen gestiegen. Das ist keine Aktie, die in den Portfolios von langfristig denkenden Investoren sein sollte.

Dann haben wir hier den Videospiel- und Zubehörhändler GameStop (WKN: A0HGDX). GameStop war das allererste Unternehmen, das Mitte Januar durch einen Short Squeeze bekannt wurde. Zu dieser Zeit lag das Short-Interesse bei GameStop bei über 100 %.

Die Dynamik des Short Squeeze bei GameStop im Januar unterscheidet sich jedoch stark von dem, was wir heute sehen. Das Interesse der Leerverkäufer an dem Unternehmen ist dramatisch zurückgegangen. Das hohe tägliche Handelsvolumen der Aktie würde es den Leerverkäufern leicht machen, aus der Aktie auszusteigen.

Abgesehen davon, dass hier der Short Squeeze nicht mehr funktioniert, ist die operative Performance bestenfalls mittelmäßig. Obwohl der E-Commerce-Umsatz im Jahr 2020 um 191 % gestiegen ist, ist der Gesamtumsatz des Unternehmens um 21 % gesunken. Das ist teilweise auf die Schließung von 12 % der Filialen zurückzuführen. Selbst wenn sich GameStop auf digitale Spiele konzentriert, werden die Umsätze über Jahre hinweg relativ flach bleiben. Das Unternehmen wird Filialen schließen, um wieder in die Gewinnzone zu kommen.

Wir reden hier also über ein Unternehmen, dessen Aktien im ersten Quartal um 900 % gestiegen sind und das im Grunde genommen auf der Stelle tritt. GameStop ist schlicht kein sinnvolles Investment.

Als Nächstes folgt die Biotech-Aktie Cassava Sciences (WKN: A2PGL8), die sich in der klinischen Phase befindet.

Anfang Februar veröffentlichte Cassava positive klinische Daten aus einer Zwischenanalyse mit dem führenden Medikamentenkandidaten Simufilam zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Die offene Studie zeigte nach sechs Monaten Verbesserungen in den Bereichen Kognition und Verhalten, wobei keine gesundheitlichen Probleme festgestellt wurden. Da diese News mit dem Reddit-Hype zusammenfielen, stiegen die Aktien von Cassava Sciences massiv an.

Positiv zu vermerken ist, dass das Unternehmen den Februar mit rund 280 Millionen USD in bar beendete, nachdem es fast 190 Millionen USD im Rahmen einer registrierten direkten Aktienemission eingenommen hatte. Dies sollte Cassava mehr als genug Kapital geben, um seine Forschung für die nächsten Jahre zu finanzieren.

Andererseits sind die Ergebnisse für Alzheimer-Therapien im Spätstadium unglaublich schlecht. In den letzten zehn Jahren haben viele Mittel zur Behandlung von Alzheimer vielversprechend gewirkt, um dann in größeren verblindeten Studien zu versagen. Insbesondere bei weniger bekannten Medikamentenentwicklern war die Fehlerrate bei Alzheimer-Therapien besonders hoch.

Obwohl ich Cassava den Erfolg gönnen würde, zeigt die Vergangenheit, dass die Chancen nicht gut stehen. Investoren sollten ihr Geld im April (und darüber hinaus) besser woanders investieren.

Zu guter Letzt sollten Anleger im April Aktien von American Airlines Group (WKN: A1W97M) meiden.

American Airlines und Aktien von Fluggesellschaften im Allgemeinen waren beliebte Unternehmen, die zuletzt in den USA gekauft wurden. Die USA haben bei der Impfkampagne Fortschritte gemacht, daher besteht die Hoffnung, dass die Reisezahlen im Laufe des Jahres wieder anziehen. Bis 2022 haben sie vielleicht sogar wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht.

Selbst wenn es für die Luftfahrtindustrie perfekt läuft, könnte für American Airlines das Überleben schwierig werden. Wir reden hier von einem Unternehmen, das 41 Milliarden USD Gesamtschulden und über 34 Milliarden USD Nettoschulden mit sich herumschleppt. 2018 modernisierte man die Flotte, bevor es notwendig war. Das und die Pandemie wird American Airlines wohl das ganze Jahrzehnt über finanziell einschränken.

Hinzu kommt, dass die Airline-Industrie einen hohen Kapitaleinsatz benötigt, um selbst in guten Zeiten mittelmäßige Margen zu erzielen. Da in den USA regionale Fluggesellschaften große Fluggesellschaften wie American Airlines preislich unterbieten, könnte es hier hart werden.

Der Artikel 5 beliebte Aktien, die ich im April unbedingt meiden würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney. Sean Williams besitzt Aktien von AT&T. Dieser Artikel erschien am 7.4.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images