5 Dinge, die Investoren über Disneys Streaming-Geschäft wissen müssen

Disney hat im letzten Quartal nur 2,1 Millionen Disney+-Abonnenten gewonnen.

Die Zahlen sind besser, als sie aussehen, und auch Hulu verzeichnet positive Ergebnisse.

Disney verstärkt seine inhaltlichen und geografischen Expansionspläne.

Wichtige Punkte

Walt Disney enttäuschte die Anleger, als es zum vierten Quartal nur 2,1 Millionen Nettozugänge zu seinem Streamingdienst Disney+ meldete. Während CEO Bob Chapek die Investoren im September noch vor einem „niedrigen einstelligen Millionenbetrag“ an neuen Abonnenten zum vierten Quartal gewarnt hatte, entsprechen 2,1 Millionen kaum der Definition von „Millionen“ (mit einem S).

Ein genauerer Blick in den Geschäftsbericht und die Telefonkonferenz des Managements mit den Analysten lieferte viele weitere Details über das Streaming-Geschäft und darüber, was die Investoren in Zukunft von dem Unternehmen erwarten können. In Anbetracht der Bedeutung des Streaming-Geschäfts für Disneys Zukunft als Medienunternehmen, sind hier fünf Dinge, die Investoren wissen sollten.

1. Das Abonnentenwachstum von Disney+ war nicht so schlecht, wie es aussah

Einer der größten Bremsen für das Disney+ Abonnentenwachstum im vierten Quartal war Disney+ Hotstar. Die südasiatische Version des Streamingdienstes, die die meisten Abonnenten in Indien hat, kämpfte damit, die Abonnenten zu halten, da die Indian Premier League die Kricket-Saison verzögerte. In Verbindung mit einem neuen Gesetz, das es Abonnementdiensten nicht erlaubt, Kunden automatisch zu verlängern, verlor Disney+ Hotstar fast 2 Millionen Abonnenten.

Dafür konnte Disney+ fast 4 Millionen neue Abonnenten außerhalb Indiens gewinnen. Das ist zwar immer noch ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum dritten Quartal, aber für den Kerndienst sieht es viel besser aus. Nach Angaben des Managements machen Hotstar-Abonnenten jetzt 37 % der Disney+-Kunden aus, was bedeutet, dass die Zahl der Disney+-Kernabonnenten im vierten Quartal von etwa 71 Millionen auf 75 Millionen gestiegen ist.

Es lohnt sich auch, das Wachstum der Disney+ Abonnenten in die richtige Perspektive zu rücken. Disney hat im vergangenen Jahr weltweit 44,4 Millionen neue Abonnenten gewonnen, ein Plus von 60 %. Netflix konnte im gleichen Zeitraum 18,4 Millionen neue Abonnenten gewinnen. Bereinigt um die Auswirkungen von Hotstar hat Netflix im letzten Quartal insgesamt nur geringfügig mehr Abonnenten gewonnen. Zugegeben, Disney+ ist immer noch ein kleinerer Dienst, aber er ist auch in weniger Ländern verfügbar. Der Punkt ist, dass die Streaming-Dienste immer noch dabei sind, die Zahl der Abonnenten im Jahr 2020 zu steigern.

2. Hulu + Live TV Abonnenten kommen zurück

Nachdem Disney drei Quartale lang Abonnentenverluste bei seinem Multichannel-Video-Streamingdienst zu verzeichnen hatte, gewann Hulu + Live TV neue Abonnenten hinzu. Die 4-Millionen-Abonnenten-Marke, die seit der letzten Preiserhöhung Ende 2020 nicht mehr erreicht wurde, wurde wieder erreicht.

Der Wert des Live-TV-Dienstes ist zweifach. Erstens unterstützt er das Streaming-Geschäft von Hulu. Live-TV-Abonnenten sorgen theoretisch für eine stärkere Nutzung des On-Demand-Streaming-Dienstes, was zu höheren Werbeeinnahmen führt. Zweitens unterstützt es Disneys Geschäft mit den linearen Netzwerken, das immer noch die Hauptgewinnquelle für das gesamte Unternehmen ist. Wenn Disney einen größeren Anteil des Pay-TV-Marktes kontrolliert, stärkt das sein Kabelnetzgeschäft bei Verhandlungen mit anderen Anbietern.

3. Disney+ expandiert in neue Märkte

Disney+ ist derzeit in 60 Ländern verfügbar. Zum Vergleich: Netflix ist seit 2016 in über 190 Ländern verfügbar. Aber Disney hat Pläne, schnell aufzuholen.

Im nächsten Jahr wird das Unternehmen in mehr als 50 neue Märkte expandieren, so Chapek gegenüber Analysten. Die Expansion ist global, einschließlich Mittel- und Osteuropa, dem Nahen Osten und Südafrika. Er geht davon aus, dass wir bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 mehr als 160 Länder erreichen werden.

Durch das Erreichen eines globalen Marktes wird Disney eine größere Größe erreichen, um aus seinen Investitionen in Inhalte Kapital zu schlagen. Das war einer der großen Vorteile der globalen Größe von Netflix.

4. Disney+ erhöht die Ausgaben für Inhalte

Nachdem Produktionsengpässe die Veröffentlichungen in den Jahren 2020 und 2021 verlangsamt haben, plant das Management, die Ausgaben für Disney+ im nächsten Jahr zu erhöhen und die Veröffentlichungen im Laufe des Jahres zu steigern, bevor die Veröffentlichungsfrequenz im vierten Quartal wieder stabilisiert wird.

Disney plant nicht nur mehr Tentpole-Serien, sondern auch mehr lokalsprachige Inhalte, da das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren in mehr internationale Märkte expandieren wird. Und diese lokalsprachlichen Serien können zu globalen Hits werden, wenn Disney seine Karten richtig ausspielt.

Original-Inhalte sind der größte Treiber für den Zuwachs an Abonnenten. Die Geschäftsleitung hat bekräftigt, dass sie keine linearen Zuwächse bei Disney+ erwartet, und der Anstieg der Veröffentlichungen von Inhalten im Jahr 2022 sollte in der zweiten Jahreshälfte zu mehr Abonnenten führen.

5. Der Höhepunkt der Disney+ Verluste wird 2022 erreicht

Das Management erwartet den Höhepunkt der Verluste bei Disney+ nun im nächsten Jahr und nicht erst 2021. Das Management sagte, dass die Einnahmen im Jahr 2021 besser als erwartet ausfielen und dass die Ausgaben für Inhalte aufgrund der Produktionsverzögerungen geringer waren.

Die Spitzenverluste im Jahr 2022 sind sinnvoll, da das Unternehmen seine Ausgaben für die Veröffentlichung neuer Inhalte und die Expansion in neue Märkte erhöht, aber erwartet, dass die Abonnentenzuwächse stark rückläufig sein werden. Die Geschäftsführung bekräftigte ihre Erwartung, dass der Dienst im Jahr 2024 die Gewinnzone erreichen wird.

Alles in allem scheint der Dienst auf dem besten Weg zu sein, seine langfristigen Ziele zu erreichen, und ein schlechtes Quartal beim Abonnentenwachstum ist kein Grund zur Sorge für die Anleger. Hulu ist nicht das einzige Unternehmen, das in diesem Jahr mit dem Wachstum seines Dienstes zu kämpfen hat, da es ab 2020 mit einem Abonnentenrückgang zu kämpfen hat und die Produktion ausbleibt. In der Zwischenzeit zeigt Hulu Stärke, vor allem bei seinem Live-TV-Service, was den Rest des Medienunternehmens unterstützen wird.

Der Artikel 5 Dinge, die Investoren über Disneys Streaming-Geschäft wissen müssen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 14.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney.

