5 Wachstumsaktien, die im Jahr 2022 für mehr Vermögen sorgen sollten

Wachstumsaktien haben immens von den historisch niedrigen Kreditzinsen profitiert, und dieser Trend dürfte sich in diesem Jahr fortsetzen.

Diese vielfältige Mischung aus schnell wachsenden Unternehmen könnte Anleger durchaus reizen.

In 2 Sätzen

In den letzten zwölf Jahren haben Wachstumsaktien an der Wall Street geglänzt. Historisch niedrige Kreditzinsen, gepaart mit einer zurückhaltenden Politik der US-Notenbank, haben schnell wachsenden Unternehmen Zugang zu billigem Kapital verschafft. Das haben sie für Personal, Übernahmen und Innovationen genutzt.

Aber selbst wenn die US-Zentralbank in diesem Jahr die Zinsen anheben sollte, ist für Wachstumsaktien immer noch ein klarer Weg zum Erfolg vorgezeichnet. Betrachten wir mal fünf Wachstumsaktien, die über alle notwendigen Instrumente und Katalysatoren verfügen, um Anleger im Jahr 2022 reicher zu machen.

Die erste rasant wachsende Aktie, die das Potenzial hat, den Anlegern im Jahr 2022 solide Gewinne zu bescheren, ist der Elektrofahrzeughersteller Nio (WKN: A2N4PB).

Ich bin bisher kein Fan von Nio gewesen. Dieses Unternehmen wurde mit rund 90 Mrd. US-Dollar bewertet, obwohl es jährlich nur 20.000 Fahrzeuge produziert. Das hat keinen Sinn gemacht. Aber nachdem ich beobachtet habe, wie sich Nio trotz der Herausforderungen in der Lieferkette weiterentwickelt hat, bin ich von dem Managementteam und der Innovation beeindruckt.

Letztes Jahr lieferte Nio 91.429 E-Fahrzeuge aus. Das hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber jetzt geht es mit der Produktion erst so richtig los. Das Unternehmen hat das Jahr mit der Auslieferung von fast 10.900 E-Fahrzeugen im November und knapp 10.500 im Dezember abgeschlossen. Die jährliche Auslieferungsrate liegt bei 130.000 E-Fahrzeugen und soll bis zum Ende des Jahres auf 600.000 E-Fahrzeuge erhöht werden.

Auf der Innovationsseite geht Nio das Wachstum an zwei Fronten an. Erstens wird das Unternehmen in diesem Jahr drei neue E-Fahrzeuge auf den Markt bringen, die neue Käufer finden sollen. Zweitens wird das Unternehmen weiterhin auf sein Batterie-as-a-Service-Programm (BaaS) setzen, das im August 2020 eingeführt wurde.

Das BaaS-Programm ermöglicht es den Käufern, ihre Batterien aufzuladen, auszutauschen oder aufzurüsten, und reduziert den anfänglichen Kaufpreis der Nio-EVs. Im Gegenzug zahlen die Käufer eine monatliche Abonnementgebühr für das Programm. Nio tauscht klugerweise einige kurzfristige Einnahmen mit geringerer Gewinnspanne gegen langfristige Einnahmen mit höherer Gewinnspanne, die die Markentreue stärken werden.

Es ist unwahrscheinlich, aber wir könnten sehen, dass Nio bis zum Ende des Jahres Quartalsgewinne erzielt.

Für Anleger mit einer höheren Risiko- und Ertragstoleranz ist die Small-Cap-Wachstumsaktie Bark (WKN: BARK01) ein interessantes Unternehmen.

Bark ist ein auf Hundeprodukte und -dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, das Ende 2020 über eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) an die Börse ging. Wie die meisten SPACs wurde auch dieses Unternehmen während eines Großteils des letzten Jahres niedergeschlagen. Ein wenig Recherche zeigt jedoch, dass die Wachstumskennzahlen für die Heimtierbranche und das Unternehmen vielversprechend sind.

Beginnen wir mit den Grundlagen: Menschen lieben ihre Haustiere. Nach Angaben der American Pet Products Association besitzen 69 Millionen US-Haushalte einen Hund, und die Ausgaben für Haustiere sind seit mindestens einem Vierteljahrhundert im Jahresvergleich nicht mehr zurückgegangen. Ganz gleich, wie heftig die Rezession ist, die Besitzer sind bereit, für ihre pelzigen Freunde Geld auszugeben.

Bark betreibt ein überwiegend abonnementbasiertes Betriebsmodell. Obwohl die Produkte des Unternehmens in rund 23.000 Einzelhandelsgeschäften in den USA erhältlich sind, werden fast 90 % des Umsatzes von den 2,1 Millionen Abonnenten erwirtschaftet. Das Schöne an dem Online-Abonnementmodell ist, dass es weniger Gemeinkosten verursacht als der stationäre Einzelhandel und eine bessere Cashflow-Transparenz bietet. Da fast 90 % der Einnahmen aus Abonnements stammen, bewegt sich die Bruttomarge des Unternehmens zwischen 58 und 60 %.

Wie Nio nutzt auch Bark Innovationen. Es führte 2020 Bark Home und Bark Eats ein, um Zusatzverkäufe zu fördern und seinen Abonnenten einen Mehrwert zu bieten. Bark Home verkauft grundlegendes Zubehör wie Halsbänder und Betten, während Bark Eats mit den Besitzern zusammenarbeitet, um personalisierte Trockenfutterdiäten für ihren Hund zu erstellen. Diese neuen Dienste dürften Bark in diesem Jahr zu einem Umsatzwachstum von fast 40 % verhelfen.

Eine weitere Wachstumsaktie mit großen Chancen für 2022 und weit darüber hinaus, ist die Social-Media-Plattform Pinterest (WKN: A2PGMG).

Die Wall Street reagierte alles andere als erfreut, als dieser Pandemie-Liebling im zweiten und dritten Quartal sequenzielle Rückgänge bei der Anzahl seiner monatlich aktiven Nutzer (MAU) meldete. Aber wenn man sich auf diesen sehr kurzfristigen Rückgang der MAUs konzentriert, übersieht man so viele andere Dinge, die langfristig für Pinterest sprechen.

Obwohl Pinterests MAUs im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um weniger als 1 % stiegen, verzeichnete das Unternehmen dennoch einen Anstieg des weltweiten durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer (ARPU) um 37 %, wobei der internationale ARPU sogar um beeindruckende 81 % gestiegen ist. Diese Zahlen zeigen, dass Werbekunden bereit sind, viel Geld zu zahlen, um die Nutzer von Pinterest zu erreichen.

Es ist auch nicht gerade so, dass sich die MAUs von Pinterest im freien Fall befinden. Das Nutzerwachstum beschleunigte sich in der Anfangsphase der Pandemie, als die Leute zu Hause festsaßen. Mit den steigenden Impfraten wurde es wieder schwächer. Über einen Zeitraum von vier Jahren liegt das MAU-Wachstum im Rahmen der historischen Normen.

Als Aktionär gefällt mir besonders das Betriebsmodell von Pinterest, das darauf ausgelegt ist, Werbeeinnahmen zu generieren und das Unternehmen zu einer wettbewerbsfähigen E-Commerce-Plattform der Zukunft zu machen. Die gesamte Prämisse von Pinterest besteht darin, dass seine Nutzer die Dinge, Orte und Dienstleistungen teilen, die sie interessieren. Da es darüber dann kein Rätselraten gibt, können die Händler ihre Werbeeinnahmen gezielt einsetzen.

Mit einem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) von etwa 1 ist Pinterest eine zu gute Gelegenheit.

Marihuana-Aktien waren seit Mitte Februar letzten Jahres eine regelrechte Spaßbremse. Man hatte erwartet, dass Präsident Joe Biden und ein von den Demokraten geführter Kongress keine Probleme haben würden, Cannabisreformen zu verabschieden. Dies war jedoch nicht der Fall, und Cannabis-Aktien wie Cresco Labs (WKN: 908168) mussten einiges einstecken. Glücklicherweise können sich diese kurzfristigen Herausforderungen langfristig für Anleger als günstig erweisen.

Die Legalisierung auf US-Bundesebene ist nicht notwendig, damit Marihuana-Aktien gedeihen. Wir haben gesehen, wie 36 US-Bundesstaaten Cannabis in irgendeiner Form legalisiert haben, und das Justizministerium hat seine Absicht erklärt, den einzelnen Staaten die Regulierung ihrer Branchen zu überlassen. Dies ist ein Erfolgsrezept für sogenannte Multi State Operators (MSO) wie Cresco Labs.

Cresco Labs will seinen Investoren mit einer zweigleisigen Wachstumsstrategie den Weg zum Erfolg weisen. Erstens konzentriert sich das Unternehmen auf den Ausbau seiner Einzelhandelspräsenz. Das Unternehmen hat vor Kurzem sein 45. Ladengeschäft eröffnet und zielt sowohl auf Märkte mit viel Geld (Florida) als auch mit begrenzter Lizenz (Illinois, Ohio und Massachusetts) ab. Märkte mit begrenzten Lizenzen begrenzen die Anzahl der Lizenzen für Apotheken insgesamt und für ein einzelnes Unternehmen. Durch die Begrenzung der Zahl der erteilten Lizenzen wird sichergestellt, dass kleinere Akteure die Möglichkeit haben, ihre Marke(n) in potenziellen Milliardenmärkten aufzubauen.

Der zweite Schlüssel zum Erfolg von Cresco Labs ist sein Großhandelsgeschäft. Die Wall Street ist nicht der größte Fan des Cannabis-Großhandels, da die Gewinnspannen in der Regel niedriger sind als im Einzelhandel. Die Geheimwaffe von Cresco ist jedoch die Cannabis-Vertriebslizenz, die das Unternehmen in Kalifornien, dem größten Cannabismarkt der Welt, besitzt. Diese Lizenz, die das Unternehmen im Rahmen der Übernahme von Origin House Anfang 2020 erhalten hat, erlaubt es Cresco, seine firmeneigenen Cannabisprodukte in mehr als 575 Apotheken im Golden State zu vertreiben.

Da Cresco an der Schwelle zur erneuten Rentabilität steht, sind die Weichen für einen Höhenflug der Aktie im Jahr 2022 gestellt.

Eine fünfte und letzte Wachstumsaktie, die einen 2022 reicher machen sollte, ist das in China ansässige E-Commerce-Unternehmen JD.com (WKN: A112ST).

Chinesische Aktien wurden im Jahr 2021 stark unter Druck gesetzt. Die Wall Street und die Anleger waren im vergangenen Jahr besorgt über das harte Vorgehen der chinesischen Aufsichtsbehörden gegen einige der bekanntesten Unternehmen des Landes, darunter Alibaba, das mit einer Rekord-Kartellstrafe von 2,8 Mrd. US-Dollar belegt wurde. JD wird jedoch wahrscheinlich von einer stärkeren Regulierung verschont bleiben, was zum Teil auf sein Betriebsmodell zurückzuführen ist.

Alibaba, Chinas führende E-Commerce-Plattform, erwirtschaftet fast seinen gesamten Umsatz als Marktplatz für Dritte. In der Zwischenzeit betreibt JD ein traditionelles Direktvertriebsmodell, das mit dem von Amazon ziemlich identisch ist. Das Unternehmen hält den Bestand und kümmert sich um die Logistik, um die Produkte zu den Käufern zu bringen. Da JD die Kontrolle über diesen gesamten Prozess hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Aufsichtsbehörden das Betriebsmodell von JD unter die Lupe nehmen.

JD wird auch durch die oft überdurchschnittlichen Wachstumsraten in China begünstigt werden. Die aufstrebende Mittelschicht des Landes ist der Katalysator dafür, dass das chinesische Bruttoinlandsprodukt schneller wächst als in den meisten anderen großen Ländern. Das ist eine gute Nachricht für ein einzelhandelsorientiertes Unternehmen wie JD.

Und schließlich ist der Vorstoß des Unternehmens in neue Bereiche wie Cloud-Services, Werbung und Gesundheitswesen erfreulich. Diese Bereiche mögen im Moment nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes ausmachen, aber sie wachsen deutlich schneller als das traditionelle Einzelhandelssegment.

JD.com sollte sich im Jahr 2022 im großen Stil erholen.

Der Artikel 5 Wachstumsaktien, die im Jahr 2022 für mehr Vermögen sorgen sollten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Sean Williams besitzt Aktien von Amazon, Bark und Pinterest. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Amazon, Cresco Labs, JD.com, NIO und Pinterest. Dieser Artikel erschien am 19.1.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images