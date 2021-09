5G-Profiteur vor wichtigem Belastungstest

Crown Castle Internatl Corp. - WKN: A12GN3 - ISIN: US22822V1017 - Kurs: 184,360 $ (NYSE)

Crown Castle ist ein Real Estate Investment Trust, kurz REIT, also eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft. Immobilienaktien litten zuletzt am wieder anziehenden Zinsniveau. Doch die Entwicklung bei den Zinsen ist nur ein Aspekt. Mit Blick auf die kommenden Jahre interessant macht den Wert vor allen Dingen der Fokus auf Kommunikationsinfrastruktur. So umfasst das Portfolio von Crown Castle rund 40.000 Funkmasten, 80.000 Funkbasisstationen, außerdem ca. 80.000 Milen an Fiberglas. Die Leasingverträge des Unternehmens laufen meist sehr langfristig (im Schnitt sechs Jahre), was eine gute Planbarkeit ermöglicht. Zudem konzentriert sich Crown Castle rein auf den US-Markt, den man am attraktivsten ansieht. Die vier größten Mobilfunkanbieter des Landes stehen für knapp drei Viertel der Erlöse. Die Infrastrukturausgaben werden aufgrund des 5G-Ausbaus weiter hoch bleiben. Neben Crown Castle profitieren von diesem Megatrend auch Unternehmen wie American Tower oder SBA Communications.

Aus charttechnischer Sicht geht es bei der Aktie von Crown Castle in Kürze um die vielzitierte Wurst. Im Wochenchart ist das Ausbruchslevel bei 180 USD nicht mehr weit entfernt und wird durch den EMA50 unterstützt. Auch befindet sich in diesem Bereich die potenzielle Unterkante eines Trendkanals seit dem Allzeithoch.

Die Aktie muss dieses Unterstützungscluster folglich verteidigen, um die übergeordnete Aufwärtsbewegung in Kürze wieder aufnehmen zu können. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal würde Potenzial in Richtung 204,62 USD freisetzen.

Fällt der Wert dagegen deutlich unter 180 USD, wäre die Chance auf eine schnelle Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung erst einmal vertan. In diesem Fall könnte der Immobilientitel bis auf 169,36 USD korrigieren. Brechen sämtliche Dämme, wären auch Kurse um 147,60 USD möglich.

Fazit: Anleger, die auf Werte wie Crown Castle setzen, wetten, gerade mit Blick auf die aktuellen Bewertungen, indirekt auch auf weiter niedrig bleibende Zinsen. Antizykliker merken sich die Aktie um 180 USD vor. Für Prozykliker besteht derzeit kein Handlungsbedarf.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 5,84 6,32 6,68 Ergebnis je Aktie in USD 2,35 2,56 3,23 KGV 78 72 57 Dividende je Aktie in USD 4,93 5,42 5,80 Dividendenrendite 2,67 % 2,94 % 3,15 % *e = erwartet

Crown-Castle-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)