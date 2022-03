A.S. Création gibt konstante Dividende bekannt

Die Aktionäre der A.S. Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5) sollen eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro für das Geschäftsjahr 2021 erhalten. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,90 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 16,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,45 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2022 statt.

A.S. Création verzeichnete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 145,6 Mio. Euro (Vorjahr: 144,9 Mio. Euro). Dabei wurde ein operatives Ergebnis von 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: 4,4 Mio. Euro) erwirtschaftet. Bereinigt um Währungseffekte zeigt das operative Ergebnis einen Rückgang von 8,8 Mio. Euro im Jahr 2020 auf 4,3 Mio. Euro im Jahr 2021, in dem sich die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise widerspiegeln. Das Ergebnis nach Steuern betrug 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,5 Mio. Euro).

Die Situation bei den Rohstoffen und Energien hat sich weiter verschärft und die Beschaffungspreise sind in Folge des Ukraine-Kriegs seit Anfang 2022 stark angestiegen. Dies wird die Rohertragsmarge und die Ergebnisse von A.S. Création voraussichtlich in einem stärkeren Ausmaß belasten, als dieses in der bisherigen Planung für das Geschäftsjahr 2022 berücksichtigt war.

Die A.S. Création Tapeten AG wurde 1974 gegründet. Der Tapetenhersteller mit Sitz in Gummersbach ist seit 1998 börsennotiert. Neben der Produktion von Tapeten handelt A.S. Création mit Dekorationsstoffen.

Redaktion MyDividends.de