AAREAL - Anleger bangen um Erholung

Aareal Bank AG - WKN: 540811 - ISIN: DE0005408116 - Kurs: 17,440 € (XETRA)

Mit Argusaugen dürften Anleger momentan das Kursgeschehen in der Aareal-Bank-Aktie verfolgen. Dabei wird man heute automatisch auf die Aktie aufmerksam, wenn man die Top-Flop-Listen durchgeht. Aareal ist bei den Nebenwerten unter den schwächsten Aktien zu finden und gibt zum Zeitpunkt dieser Zeilen nicht ganz 3 % nach.

Mit den heutigen Verlusten reagiert man relativ deutlich auf die noch am Freitag zu sehenden Käufe und dies bringt die Bullen weiter in Bedrängnis. Im Zuge der im Juni gestarteten Korrektur setzte die Aktie auf einen zentralen Unterstützungsbereich zurück. Dieser, zu dem auch der EMA 50 gehört, konnte in den vergangenen Tagen nur mit Mühe und Not verteidigt werden. Sollte es jetzt zu einem Rutsch unter ca. 16,50 EUR kommen, droht in der Aktie eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation und diese wiederum könnte weiteres Verkaufsinteresse auf 15,35-15,00 EUR oder sogar bis in den Supportbereich knapp unterhalb von 14 EUR wecken.

Um auf der anderen Seite für ein Entspannung zu sorgen, wäre es jetzt wichtig, schnell Kurse oberhalb von 18,50 EUR zu etablieren. Kurzfristig entstünde so ein Kaufsignal, aus dem heraus die Bullen einen Angriff auf das bisherige Hoch bei 20,74 EUR und den EMA 200 knapp oberhalb von 22 EUR starten könnten.

Aareal Bank Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)