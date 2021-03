ACTIVISION - Kaufzone vs. Topformation

Die Aktie des Gamingkonzerns Activision befindet sich seit Februar 2019 in einer starken Aufwärtsbewegung. Im August 2020 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 87,73 USD. Dieses Hoch überwand der Wert am 16. Dezember 2020 und kletterte anschließend auf das aktuelle Allzeithoch bei 104,53 USD.

Ein Großteil der Bewegung oberhalb des Hochs aus dem August 2020 lässt sich in einer potenziellen SKS Topformation zusammenfassen. Die Aktie fiel gestern auf die Nackenlinie dieser Formation zurück. Sie verläuft heute bei ca. 89,40 USD. Damit liegt sie nur wenig über der wichtigen Unterstützungszone zwischen 87,73 und 84,68 USD.

Das wird jetzt wichtig

Die Aktie von Activision befindet sich in einer entscheidenden Phase. Setzt sich die potenzielle Topformation durch, dann droht ein Rücksetzer in Richtung 76 USD. Sollte sich allerdings der potenzielle Kaufbereich durchsetzen, dann wäre ein Anstieg bis zumindest an das Allzeithoch bei 104,53 USD und im Falle eines Ausbruchs darüber sogar bis ca. 120 USD möglich. Im Entscheidungsbereich kann es durchaus zu kleineren Fehlsignalen kommen.

Aktuell lässt sich keines der beiden Szenarien bevvorzugen. Vermutlich wird sich die Aktie in die Richtung bewegen, in die sich der Nasdaq in den nächsten Tagen und Wochen bewegen wird. Auch der Nasdaq steht nach dem gestrigen Rükfall vor einer wichtigen Entscheidung.

