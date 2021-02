ACTIVISION - Zahlen machen Freude, Aktie mit Kurssprung

Activision Blizzard übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,65 USD (GAAP) die Analystenschätzungen von 0,57 USD. Der Umsatz mit 2,41 Mrd. USD (GAAP) unter den Erwartungen von 2,83 Mrd. USD

Die Aktie reagiert auf diese Zahlen mit einem Freudensprung. Nach einem Schlusskurs an der Nasdaq gestern bei 92,68 USD wird sie aktuell (9.14 Uhr) von der Citi bei 100,17 USD getaxt.

Die Activision-Aktie befindet sich seit Februar 2019 nach einem Tief bei 39,85 USD in einer starken Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach sie im August 2020 erstmals das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 84,68 USD, etablierte sich aber noch nicht darüber. Sie konsolidierte mehrere Wochen in einer bullischen Flagge und fiel dabei auf die Unterstützung durch das log. 38,2 % Retracement bei 71,05 USD.

Nach dem Test dieser Unterstützung drehte der Wert wieder nach oben. Am 16. Dezember gelang der Ausbruch über das Hoch aus dem August 2020. Anschließend markierte der Titel ein neues Allzeithoch bei 95,87 USD. Zuletzt kam es zu einer leichten Konsolidierung. Mit den aktuellen Taxen, so sich diese bestätigen, würde die Aktie diese Konsolidierung nach oben auflösen.

Allerdings würde sie damit an eine obere Pullbacklinie springen, welche die Rally im Jahr 2018 mehrfach gestoppt hat. Zudem würde sie ein wichtiges Kursziel bei rund 100 USD abarbeiten.

Neu einsteigen oder lieber Gewinne mitnehmen?

Den Freudensprung nach den Zahlen an dieses Ziel bei rund 100 USD könnte man also nutzen, um zumindest Teilgewinne zu realisieren. Denn ausgehend von der oberen Pullbacklinie könnte es zu einer mehrtägigen, vielleicht sogar mehrwöchigen Konsolidierung kommen. Dabei könnte die Aktie ihren Aufwärtstrend seit März 2020 testen, was zu Abgaben gen 84,68 USD führen könnte.

Durchbricht die Activison-Aktie allerdings stabil die obere Pullbacklinie, dann könnte die Rally der letzten Wochen weiteren Auftrieb erhalten. Ein nächstes Ziel läge bei ca. 123,37 USD.

