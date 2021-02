Adidas – Frontalangriff auf Abwärtstrend

Adidas. Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt vermehrtes Interesse seitens der Investoren. Der laufende Abwärtstrend steht damit unmittelbar auf dem Prüfstand. Der Frühling kehrt allmählich zurück. Der Onlinehandel boomt. Das bewegte Analysten zu positiven Kommentaren zu Sportartikelherstellern, wie zum Beispiel. Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt vermehrtes Interesse seitens der Investoren. Der laufende Abwärtstrend steht damit unmittelbar auf dem Prüfstand.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Adidas-Aktie nach einer steilen Rallye bei 317,45 Euro zu Beginn des abgelaufenen Jahres. Anschließend drückte der Corona-Crash die Notierungen zeitweise auf 162,20 Euro abwärts. Von dort aus konnte sich das Papier in den folgenden Monaten auf 306,70 Euro erholen. Seit November steckt Adidas jedoch in einem flachen Abwärtstrend fest. Doch durch die dynamischen Kursgewinne der letzten Wochen könnte dieser unmittelbar vor seiner Auflösung stehen. Dies könnte zu einem kurz- bis mittelfristigen Kaufsignal führen und interessierten Anlegern frische Long-Chancen eröffnen.

Zuversicht kehrt zurück

Für ein mustergültiges Kaufsignal sollte die Aktie von Adidas mindestens ein Niveau von 300,00 Euro überwinden. In diesem Szenario ließe sich dann Aufwärtspotenzial an 306,70 sowie an die Jahreshochs aus 2020 bei 317,45 Euro freisetzen. Die komplette Ausdehnung der seit Mitte März 2020 laufenden Rallye könnte im weiteren Verlauf sogar an 365,00 Euro aufwärts reichen und sich entsprechend auch für ein längeres Investment anbieten. Ein Verbleib in dem aktuellen Abwärtstrend wäre dagegen als neutral zu bewerten. Bärische Signale ergeben sich erst unterhalb von 265,00 Euro, in diesem Szenario müssten Abschläge auf die Horizontalunterstützung um 253,20 Euro zwingend einkalkuliert werden.

Widerstände: 297,90; 302,70; 306,70; 308,00; 312,95; 317,45 Euro

Unterstützungen: 290,00; 288,20; 283,66; 279,90; 274,60; 268,70 Euro

Adidas in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.11.2019 – 19.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying /DE000A1EWWW0

Adidas in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.02.2016 – 19.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A1EWWW0

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Adidas für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Adidas HR3H0T 3,54 136,84818 4,86 Open End Adidas HR524U 1,65 155,289324 10,09 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.02.2020; 12:22 Uhr

Turbo Bear Open End auf Adidas für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Adidas HR551F 3,48 206,514474 4,96 Open End Adidas HR3H16 1,43 185,310362 12,60 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.02.2020; 12:24 Uhr

