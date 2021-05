ADVA - 5G-Aktie auf der Zielgeraden

ADVA Optical Networking SE - WKN: 510300 - ISIN: DE0005103006 - Kurs: 11,360 € (XETRA)

Im Januar dieses Jahres stellte ich die ADVA-Aktie unter anderem auch im Big Picture vor. Die Godmode-PLUS-Analyse können Sie hier noch einmal nachlesen. Unser redaktionelles Premiumpaket gibt es derzeit vergünstigt mit einem 10 %-Rabatt auf die dreimonatige und einem 15 %-Rabatt auf die zwölfmonatige Abo-Laufzeit. Hierfür verwenden Sie bitte die auf der Bestellseite angezeigten Codes. Nach der Initialanalyse gab es im April zwei Updates. Die Analysen finden Sie hier und hier.

In der Vorwoche ließ ein Rating von Warburg Research aufhorchen. Die Analysten starteten das Coverage der Aktie mit der Empfehlung "Buy" und einem Kursziel von 15 EUR. Gemessen am aktuellen Kurs würde das immer noch einem Potenzial von über 30 % entsprechen. In diesem Jahr geht Warburg Research von einer Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge von 4,5 % auf 6,0 % aus. Bis zum Jahr 2023 soll die Marge weiter in Richtung 9,4 % klettern. Bereits im ersten Quartal 2021 erzielte Adva eine respektabel verbesserte Marge von 8,9 %. Der Gewinn je Aktie könnte sich 2021 auf 0,66 EUR belaufen, 2023 auf 0,88 EUR je Aktie. Der Marktkonsens geht aktuell sogar von einem deutlicheren Ergebnissprung 2021 auf 0,77 EUR je Aktie aus, was gegenüber 2020 einem Plus von 92,5 % entsprechen würde.

Wir blicken noch einmal auf den Wochenchart der Adva-Aktie. Das Kursziel von 12,04 EUR rückt mit großen Schritten näher. Dort können Ausbruchstrader einen Teil der Gewinne realisieren. Ein weiteres noch offenes Ziel wartet bei 13,50 EUR.

ADVA-Optical-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart nähert sich der Titel neben dem Widerstand bei 12,04 EUR auch einer oberen Begrenzungslinie an. Eine bald startende Konsolidierung sollte folglich nicht überraschen. Trader, die nur Stopps nachziehen wollen, können das Vorwochentief bei 10,32 EUR als neuen Bezugspunkt heranziehen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 594,96 600,00 660,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,40 0,77 0,79 Gewinnwachstum 92,50 % 2,60 % KGV 28 15 14 KUV 1,0 1,0 0,9 PEG 0,2 5,5 *e = erwartet

ADVA-Optical-Aktie

