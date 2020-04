ADVA - Aktie keilt sich immer weiter ein

ADVA Optical Networking SE - WKN: 510300 - ISIN: DE0005103006 - Kurs: 5,950 € (XETRA)

Vom Crash erholt sich die Aktie im Rahmen des Gesamtmarktes, mehr als die Hälfte der Verluste wurden wieder eingeholt. Der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen ist intakt. In welche Richtung der ausgebildete Keil aber aufgelöst wird, ist völlig offen. Klettert die Aktie über 6,10 EUR per Tagesschlusskurs, wären weiter steigende Notierungen bis 6,26 - 6,60 EUR möglich. An diesem breiten Widerstandsbereich liegen das 61,8 % Retracement der Crashbewegung sowie ein Horizontalwiderstand und der EMA200. Erst oberhalb dieses Preisbereichs entstehen größere Kaufsignale für einen Anstieg bis 7,30 - 7,48 und 8,43 - 8,60 EUR.

Die Luft wird dünner

Kurzfristig könnte in Kürze eine Zwischenkorrektur folgen, entweder von der Keiloberkante aus oder nach Erreichen des Widerstandsbereichs bei 6,26 - 6,60 EUR. Dabei wird zunächst von einer Konsolidierung auf hohem Niveau ausgegangen. Bei 5,40 - 5,45 und 4,85 EUR liegen Abwärtsziele für Korrekturen.

Erst wenn das Papier signifikant unter 8,40 EUR abrutschen sollte, trübt sich die Stimmung wieder deutlich ein. Dann drohen fallende Kurse bis 4,20 - 4,30 und darunter ggf. 3,89 EUR.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)