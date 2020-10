AfD-Politiker Gottschalk leitet Wirecard-Untersuchungsausschuss

- von Christian Krämer

Berlin (Reuters) - Der AfD-Finanzpolitiker Kay Gottschalk ist Vorsitzender des parlamentarischen Untersuchungsausschusses im milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal.

In geheimer Abstimmung bekam er am Donnerstag fünf Stimmen bei vier Gegenstimmen, wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagte. Gottschalk nahm die Wahl an. Enthaltungen gab es entgegen anderslautenden Erwartungen im Vorfeld nicht.