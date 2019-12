AGF Management schüttet vierteljährliche Dividende aus

Die Investmentfirma AGF Management Limited (ISIN: CA0010921058, TSX: AGF.B) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,08 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,32 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 6,33 CAD (Stand: 20. Dezember 2019) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,06 Prozent.

Anteilsinhaber erhalten die Auszahlung am 16. Januar 2020 (Record date: 8. Januar 2020). Die Gesellschaft ist 1957 gegründet worden. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Toronto, Canada. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 (31. August 2019) lag der Umsatz des Unternehmens bei 107,4 Mio. CAD (Vorjahr: 116,5 Mio. CAD).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 31,33 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 499,67 Mio. CAD (Stand: 20. Dezember 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de