AIRBUS - Noch ein mittelfristiges Verkaufssignal droht

Mit einer Abwärtsgeschwindigkeit von knapp über 3,50 EUR durchschnittlichem Verlust pro Handelstag rasten die Anteile von Airbus in den vergangenen Wochen auf die zentrale Unterstützung bei 48,08 EUR zu, dem Tief des Jahres 2016 und damit dem Ausgangspunkt der letzten langfristigen Rallyphase. Sowohl das Tief aus 2019 bei 78,93 EUR, als auch die langfristige Aufwärtstrendlinie ließ der Wert dabei weit hinter sich.

Airbus SE MonatschartUnter 48,08 EUR droht eine Stoploss-Welle

Nach einem ersten Abprallen von der Marke, kam des Anfang April zu einem weiteren erfolgreichen Test des Supports bei 48,08 EUR, dem zuletzt die von meinem Kollegen Henry Phillipson angesprochene kleine Erholungsrally folgte. Doch wie bei einem Tischtennisball der von einer Platte abspringt, wurden die Ausschläge nach oben zuletzt aber sukzessive kleiner. Die Durchschlagskraft der Käuferseite ließ spürbar nach und nun nähert sich der Wert bereits wieder bedrohlich der Abrisskante.

Ein Abverkauf unter die 48,08 EUR-Marke dürfte die Airbus-Aktie weiter in die Tiefe reißen. Schon ein Unterschreiten des Zwischentiefs bei 50,15 EUR kann hierfür als Alarmsignal gesehen werden. In der Folge dürfte der Wert zunächst an das Unterstützungscluster bei 39,64 EUR einbrechen. Hier wäre eine Erholung möglich.

Mittelfristig dürfte es bei einem Unterschreiten dieser Unterstützung allerdings sogar zu Verlusten bis 25,50 und 24,24 EUR kommen.

Wird der Bereich um 48,08 EUR dagegen verteidigt, müsste im Anschluss auch die Hürde im Bereich von 65,70 EUR überwunden werden, um zumindest das Zwischenhoch bei 75,12 EUR ansteuern zu können.

Airbus SE Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)