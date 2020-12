AIXTRON - Käufer machen weiter mächtig Druck

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 13,810 € (XETRA)

Einen ganz starken Handelstag hat heute die Aixtron-Aktie. Mit einem Plus von über 6 % hat sie momentan den Spitzenplatz im TecDAX inne und muss sich letztlich nur der ThyssenKrupp-Aktie geschlagen geben, die fast zweistellig zulegen kann. Anleger in der Aixtron-Aktie wird dies aber wenig stören. Immerhin erreicht diese heute ein neues Hoch und bestätigt damit die schon seit Wochen laufende Kaufwelle. Diese wiederum hat eine seit mehr als einem Jahr laufende Konsolidierung beendet und bringt die Aktie zurück in einen potentiellen Bullenmarkt. Kurzfristig wären hierbei Gewinne auf 14-15 EUR möglich, während man langfristig eventuell sogar 20 EUR ansteuern wird.

Was man als Bulle auf dem Weg nach oben jedoch einplanen muss, sind zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen. Über die letzten fast zehn Jahre wurde für eine Aktie selten mehr als 15 EUR bezahlt. Mit aktuell ca. 13,75 EUR ist Aixtron vergleichsweise teuer. Dies könnte so manch einen Investor zu Gewinnmitnahmen veranlassen, die wiederum zu kurzfristigen Korrekturen führen. Momentan hat die Aktie aber bei ca. 12,35 EUR eine erste Unterstützung, oberhalb dessen der aktuelle Aufwärtstrend seit Anfang November unangefochten intakt ist.

AIXTRON SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)