AKTIE IM FOKUS 2: Biontech gefragt - Studienzulassung belebt Corona-Fantasie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein zuletzt eher vernachlässigter Gewinner der Corona-Krise hat am Mittwoch neuen Auftrieb erhalten: Papiere von Biontech sprangen bis zum Mittag auf der Handelsplattform Tradegate um über 48 Prozent auf 57,59 Euro an. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen das neuartige Coronavirus erteilt - an das Mainzer Unternehmen.

Entsprechende Hoffnungen hatten die Papiere Mitte März bereits auf ein Rekordhoch von 101 Euro getrieben, just als der Gesamtmarkt seinen bisherigen Tiefststand im Zuge der Pandemie erreichte. In den darauf folgen vier Wochen büßten sie dann einen Großteil der Gewinne bis auf 34,09 Euro ein.

Biontech arbeitet mit dem US-Konzern Pfizer und in China mit Fosun Pharma am Impfstoffprogramm BNT162. Auch in den USA will man nach entsprechender Genehmigung bald klinische Studien mit dem Wirkstoff durchführen. Am Donnerstagnachmittag will Biontech den Kapitalmarkt mit einer Telefonkonferenz näher informieren.

Die Analystin Shanshan Xu von Berenberg hatte bereits im Nachgang der Quartalszahlen Anfang des Monats von positiven Signalen des Managements zu BNT162 gesprochen. Dabei komme Biontech ihr einzigartiger Ansatz im Bereich der mRNA-Therapie zugute./ag/la/jha/

