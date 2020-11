AKTIE IM FOKUS 2: Zooplus nach Zahlen gefragt - Corona-Gewinner ziehen wieder an

(neu: Kurs, Experten und mehr Details und Hintergrund)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Zooplus haben am Dienstag von positiven Details der vollständigen Quartalsbilanz profitiert. Im frühen Xetra-Handel rückten sie um 4,8 Prozent vor auf den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen. Im Nebenwerteindex SDax , der sich zeitgleich moderat im Minus bewegte, waren die Papiere des Onlinehändlers für Heimtierbedarf damit der größte Gewinner.

Allgemein waren am Dienstag viele Aktien von Pandemie-Gewinnern wieder gefragter, nachdem sie zuletzt infolge der Impfstoff-Euphorie unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Auch Zooplus galt in den vergangenen Monaten als Profiteur der Lockdown-Maßnahmen. Im MDax rückten am Dienstag zum Beispiel auch die Aktien der Online-Handelsunternehmen Hellofresh und Zalando um bis zu 3,3 Prozent vor.

Laut Händlern hat das dritte Quartal den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten entsprochen. Ein positives Echo gab es am Markt aber für einen starken freien Mittelzufluss und die verbesserte Profitabilität. Diese habe es ermöglicht, dass das operative Ergebnis (Ebitda) mit 47,8 Millionen Euro eher das obere Ende der Spanne erreichte, die im Zuge der Eckdaten genannt wurde. Vor vier Wochen hatte Zooplus von 40 bis 50 Millionen Euro gesprochen.

Analyst Volker Bosse sprach alles im allem von einem "sehr starken Quartal", das das immense Wachstum von Zooplus unterstreiche. Dabei habe der Online-Händler mit seinen Margen bei der Gewinnqualität ein neues Level erreicht. Er verspricht sich nun weitere Details im Rahmen einer Kapitalmarktveranstaltung, die im Anschluss an die Zahlenvorlage stattfindet.

Auf diese richtet auch JPMorgan-Experte Borja Olcese nun seinen Fokus. Vor dem Hintergrund einer Historie, die er als eher durchwachsen bezeichnete, zeigt er sich in seinem Kommentar gespannt, ob die Aussagen zur Strategie die Anleger ermutigen können. Im Mittelpunkt sieht er die Gewinnung von neuen und die Bindung bestehender Kunden.

Zeugnis dessen, dass Zooplus in den vergangenen Monaten ein Gewinner der Corona-Pandemie war, liefert ein Blick auf den Chart. Nach dem ersten Crash im März auf ein Tief seit 2014 ging es für die Papiere rasant bergauf. Für 65 Euro waren sie seinerzeit zu haben, mittlerweile sind sie mit 157 Euro fast das Eineinhalbfache wert. In der Spitze reichte es Mitte August mit 168 Euro für ein Hoch seit 2018, seither ist es trotz der zweiten Corona-Welle ruhiger geworden um die Aktie./tih/ag/jha/

