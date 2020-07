AKTIE IM FOKUS: Aixtron springen hoch - Liberum vor Zahlen positiv gestimmt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aixtron haben am Montag nach einer positiven Analystenstudie zu den in dieser Wochen anstehenden Quartalszahlen zur Rally angesetzt. Am späteren Vormittag legten die Anteile des Maschinenbauers für die Halbleiterindustrie um 7,52 Prozent auf 11,795 Euro zu, was ein Höchststand seit November 2018 ist.

Analystin Olivia Honychurch vom Analysehaus Liberum rechnet laut einer aktuellen Studie zur Zahlenvorlage an diesem Donnerstag mit einer breit gefächerten Auftragsstärke. Diese sollte das weitere Wachstum von Aixtron untermauern, schrieb sie. Entsprechend hob Honychurch ihre Schätzungen an und damit auch das Kursziel von bislang 12 auf nun 14 Euro. Ihr Anlageurteil bekräftigte sie mit "Buy". Zudem hoben die Experten von Oddo Seydler ihr Kursziel auf 13 Euro an und raten ebenfalls zum Kauf./ck/mis