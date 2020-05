Aktien Frankfurt Schluss: Nervöse Wall Street belastet Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag erneut am Tropf der Wall Street gehangen. Mit seinem wechselhaften Auf und Ab gab der Dow Jones Industrial dem deutschen Börsenbarometer in den letzten Handelsstunden die Richtung vor. Wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China machten die Anleger nervös. Schließlich ging der Dax mit einem Abschlag von 1,41 Prozent auf 11 065,93 Punkte knapp über seinem Tagestief aus dem Handel. Am Mittwoch noch hatte er im Schulterschluss mit dem Dow seinen jüngsten Erholungskurs fortgesetzt und war auf das höchste Niveau seit Ende April gesprungen.

Der MDax gab an Christi Himmelfahrt um 0,29 Prozent auf 24 406,91 Zähler nach und auch europaweit wurden Verluste verzeichnet. Der US-Leitindex Dow zeigte sich zum europäischen Börsenschluss um 0,5 Prozent schwächer, der S&P 500 sogar um 1 Prozent.

Die Umsätze hierzulande seien wegen des Feiertags dünn gewesen, hieß es. Viele Marktteilnehmer dürften den Freitag zudem als Brückentag für ein verlängertes Wochenende nutzen./ck/he