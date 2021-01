Aktien New York: Nach Rekordjagd geht Puste aus - Nasdaq-Rally ungebrochen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursrekorden zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden am Vortag ist den US-Aktien am Donnerstag die Luft ausgegangen. Zwar schraubte sich der Leitindex Dow Jones Industrial nochmals zu einem Höchststand auf, er gab die moderaten Gewinne anschließend jedoch wieder ab. Ungebrochen ist hingegen der Run auf die großen Technologiewerte ab der Börse Nasdaq.

Zuletzt lag der Dow mit 0,03 Prozent im Plus bei 31 200 Punkten. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,05 Prozent bei 3854 Zählern ebenfalls moderat im grünen Bereich.

Der technologielastige Nasdaq 100 konnte dagegen die Rally fortsetzen, kletterte um 0,59 Prozent auf 13 375 Punkte und schwang sich zu einem weiteren Rekordhoch auf. Branchengrößen wie Apple , Advanced Micro Devices (AMD) und Intel gewannen zwei bis drei Prozent.

Seit Anfang November waren die Kurse an der Wall Street und mehr noch an der Nasdaq stark gestiegen. Der Nasdaq 100 etwa hatte seitdem um fast 18 Prozent zugelegt. Am Vortag zur Amtseinführung Bidens hatten die Anleger nochmals beherzt zugegriffen.

Die Saison der Quartalsberichte von Unternehmen nimmt derweil Fahrt auf und bewegt die Kurse teils stark. So büßten etwa die Aktien von United Airlines 5,6 Prozent ein. Die angeschlagene Fluggesellschaft hat das Jahr 2021 zu einem Jahr des Übergangs erklärt und wird nach eigener Aussage erst 2023 wieder so profitabel sein wie vor der Corona-Krise.

Die Papiere des Aluminiumproduzenten Alcoa brachen sogar um fast zwölf Prozent ein. Die Analysten der Bank of America bemängelten, dass das Unternehmen mit höheren Kosten rechne und Barmittel für Pensionsverpflichtungen aufwenden müsse.

Die im Dow enthaltenen Aktien des Versicherers The Travelers zählten dagegen mit plus 1,8 Prozent zu den Gewinnern im Leitindex. Der Gewinn je Aktie übertraf im Schlussquartal 2020 selbst die höchste der Analystenschätzungen./bek/he