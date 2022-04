Aktiensplit oder nicht: 3 Gründe, Tesla zu kaufen

Die Produktion hat sich im letzten Jahr fast verdoppelt und die unternehmenseigenen Schätzungen für das Wachstum könnten konservativ sein.

2021 wurde ein Nettogewinn von 5,5 Mrd. US-Dollar eingefahren.

Die Rendite dürfte sich noch weiter verbessern.

Wichtige Punkte

Tesla (WKN: A1CX3T, 7.84 %) scheint den Anlegern einen ständigen Strom von Nachrichten zu liefern, aber ein Bericht der Securities and Exchange Commission (SEC) schien viele zu überraschen. Weniger als zwei Jahre nachdem das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 5:1 angekündigt hat, bereitet es sich auf einen weiteren möglichen Split vor.

Das Unternehmen erklärte im Antrag, es plane, die Aktionäre um die Zustimmung zu einer Erhöhung der Aktienzahl zu bitten, „um einen Aktiensplit der Stammaktien des Unternehmens in Form einer Aktiendividende zu ermöglichen“. Unabhängig davon, ob ein weiterer Aktiensplit angekündigt wird oder nicht, hier sind drei weitere Gründe, die Aktie jetzt zu kaufen.

1. Die Produktion wird beschleunigt

Aktiensplits ändern nichts Grundlegendes an der Bewertung des Unternehmens oder dem zugrunde liegenden Geschäft. Aber sie können ein Zeichen für das Vertrauen der Unternehmensleitung sein. Und das schlägt sich in vielen Fällen in Kursgewinnen nieder. Die Tesla-Aktie hat seit der Ankündigung des letzten Aktiensplits im August 2020 um fast 300 % zugelegt. Das lag aber hauptsächlich am Geschäft, nicht am Aktiensplit.

2021 nähert sich Tesla der Marke von 1 Million Auslieferungen, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Aber da die Nachfrage weiterhin stark ist und das Unternehmen in diesem Jahr neue Fabriken in Texas und Deutschland eröffnet, ist es möglich, dass Tesla bis Ende 2022 eine Produktionsrate von 2 Mio. Fahrzeugen pro Jahr erreichen wird.

2. Der Umsatz wird weiter steigen

Auch auf diese Produktion warten viele Kunden. Angesichts des Vorsprungs, den Tesla bei der Produktion von Elektrofahrzeugen in den USA hat, ist es nicht verwunderlich, dass seine Modelle vier der fünf ersten Plätze bei den meistverkauften Elektroautos im Jahr 2020 belegen.

Tesla dürfte in den USA noch eine ganze Weile an der Spitze der Elektroautoverkäufe stehen.

Im Jahr 2021 wird das Unternehmen nicht nur einen Gesamtumsatz von mehr als 50 Mrd. US-Dollar erzielen, sondern auch einen Nettogewinn von rund 5,5 Mrd. US-Dollar.

3. Es wird immer profitabler

Es ist auch nicht schwer zu erkennen, wie das Unternehmen diesen Gewinn erzielt hat. Tesla hat seine Bruttomarge in den letzten drei Jahren stetig verbessert.

Die Rendite könnte sich mit zunehmender Größe weiter verbessern.

Die Kombination aus starker Nachfrage und dem dominanten Marktanteil von Tesla sollte ebenfalls zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Rendite führen. Tesla hat Preissetzungsmacht. Während viele Unternehmen damit zu kämpfen haben, die steigenden Rohstoff- und Transportkosten auszugleichen, hat Tesla bereits Preiserhöhungen sowohl in den USA als auch in China angekündigt. Allein in diesem Monat hat das Unternehmen die Preise für einige Fahrzeuge bereits zweimal erhöht.

Unabhängig davon, ob das Unternehmen die Genehmigung erhält, seine Aktienzahl zu erhöhen oder nicht, gibt es viele gute Dinge, die unter der Motorhaube passieren. Während ein weiterer Aktiensplit die Aktien kurzfristig hochtreiben könnte, ist es das Geschäft selbst, das die langfristigen Renditen bestimmen wird. Mit der steigenden Produktion in den beiden neuen Fabriken wird Tesla von der steigenden weltweiten Nachfrage profitieren. Das Unternehmen hat bewiesen, dass es enorm profitabel sein kann, und darauf sollten sich die Anleger konzentrieren, unabhängig davon, ob es einen Aktiensplit gibt oder nicht.

Der Artikel Aktiensplit oder nicht: 3 Gründe, Tesla zu kaufen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Howard Smith auf Englisch verfasst und am 28.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Howard Smith besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Tesla.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Tesla