Aktionäre von 2G Energy erhalten unveränderte Dividende

Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) will der Hauptversammlung am 15. Juni 2021 eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,45 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen. Beim derzeitigen Kursniveau von 91,20 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf dieser Basis bei 0,49 Prozent. 2012 wurde erstmals eine Dividende (0,37 Euro) bezahlt.

Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal 2021, auf Basis noch nicht final konsolidierter Zahlen, einen Anstieg der Umsatzerlöse auf rund 43 Mio. Euro (Vorjahr: 32,0 Mio. Euro), wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Der Auftragseingang lag bei 46,4 Mio. Euro (Vorjahr: 45,2 Mio. Euro). Der Konzern gab auch eine Kooperationsvereinbarung mit der Yanmar Energy System Co., Ltd., einer Tochtergesellschaft der Yanmar Holdings mit Sitz in Osaka (Japan) bekannt.

2G Energy ist ein Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 4.500 kW und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Die Unternehmensgründer Christian Grotholt und Ludger Gausling halten zusammen rund 45,1 Prozent der Anteile (Stand: 15. Februar 2021). Firmengründung war am 10. November 2005.

Redaktion MyDividends.de