Aktionäre von EPR Properties erhalten Dividende

Der amerikanische Immobilienkonzern EPR Properties (ISIN: US26884U1097, NYSE: EPR) gibt eine monatliche Dividende von 0,3825 US-Dollar je Aktie bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 15. Mai 2020 (Record date: 30. April 2020).

Die erste Dividendenzahlung erfolgte im Januar 1998 (0,18 US-Dollar). Die Aktie von EPR Properties ist als REIT (Real Estate Investment Trust) an der Börse in New York gelistet. Das Unternehmen hat sich auf Immobilien wie Filmtheater, Skiresorts, Golfplätze, Wasserparks sowie Schulen spezialisiert und besitzt oder verwaltet Anteile an Immobilien in 44 Bundesstaaten.

EPR Properties erzielte im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 einen Umsatz von 170,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 150,9 Mio. US-Dollar), wie bereits am 24. Februar berichtet wurde. Die Aktie liegt seit Anfang des Jahres 2020 an der Wall Street mit 68,33 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 1,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. April 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de