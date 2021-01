ALCOA - Aktie wird nach Zahlen abgestraft

Alcoa Corp. - WKN: A2ASZ7 - ISIN: US0138721065 - Kurs: 16,694 € (XETRA)

Der Aluminiumkonzern Alcoa stellte gestern Abend nach Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2020 vor. Verglichen mit dem Vorjahresquartal stagnierte der Umsatz weitestgehend und belief sich auf 2,39 Mrd. USD. Analysten hatten mit Erlösen in einer Größenordnung von 2,37 Mrd. USD gerechnet. Mit einem Gewinn je Aktie von 0,26 USD toppte das Management ebenfalls den Marktkonsens von 0,19 USD je Aktie. Dennoch fällt die Aktie heute prozentual zweistellig. Was ist passiert?

Zum einen ist der Wert in den vergangenen Monaten extrem gut gelaufen, es war also viel Positives bereits eingepreist. Die Performance im vierten Quartal war sogar statistisch bewertet die beste Quartalsperformance seit den 80ern. Zum anderen fiel der Ausblick auf das erste Quartal 2021 verhalten aus. Einige Geschäftsbereiche werden Resultate unter denen des vierten Quartals abliefern, so das Unternehmen. Dabei ist vor allen Dingen das Segment Bauxit gemeint, wo die Verkaufspreise derzeit fallen. Auch dürften die Kosten im Aluminiumbusiness steigen. Analysten führten zudem den negativen Cashflow des vierten Quartals als Grund an.

Aus charttechnischer Sicht wirkt der Titel kurzfristig angeschlagen, da EMA50 und das Zwischentief bei 21,13 USD heute unterboten werden. Nur ein schneller Konter darüber könnte einen Gap-Close bei 22,64 USD bewirken. Auf der Unterseite bilden der EMA200 und eine Aufwärtstrendvariante seit dem Coronacrashtief bei rund 17,00 USD ein gutes Auffangnetz. Dort könnten Schnäppchenjäger nach Umkehrkerzen Ausschau halten. Im größeren Bild wäre es wichtig, das Kursniveau bei 16,07 USD zu verteidigen, ansonsten wäre das Kaufsignal aus dem vierten Quartal 2020 wieder negiert.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 9,27 10,07 9,49 Ergebnis je Aktie in USD -0,90 1,25 0,87 KGV - 28 40 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,70 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

