ALCON - Eine brenzlige Situation

ALCON N - WKN: A2PDXE - ISIN: CH0432492467 - Kurs: 52,800 € (VTX)

Alcon, ein auf Augenheilkunde spezialisiertes Unternehmen, welches 2010 mit Novartis fusionierte und im vergangenen Jahr wieder abgespalten und getrennt an die Börse gebracht wurde, hat heute den Bericht zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt. Die Coronakrise schlug sich erheblich im Zahlenwerk nieder. So brach der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 36 % auf 1,2 Mrd. USD ein. Der operative Verlust explodierte förmlich von 53 Mio. USD auf 466 Mio. USD. Unterm Strich blieb ein Fehlbetrag von 422 Mio. USD oder 0,86 USD je Aktie übrig. Das sind 0,06 USD je Aktie mehr als in der Vorjahresperiode. Eine Prognose für das Gesamtjahr traut sich das Management derzeit noch nicht zu. Analysten erwarten aber, dass Alcon weiter Verluste schreiben wird. Erst 2021 könnte die Gewinnzone erreicht werden.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Aus charttechnischer Sicht erreicht die Aktie im Zuge des heutigen Abverkaufs ein wichtiges Zwischentief bei 52,36 CHF. Die Bullen müssen nun alles daran setzen, diese Marke zu halten, ansonsten drohen weitere Abgaben in Richtung 47,75 bis 47,50 CHF. Dort notiert neben einem wichtigen Fibonacci-Retracement auch das Zwischentief aus dem Monat Mai. Unter 47,50 CHF wiederum werden weitere Verluste in Richtung des Märztiefs bei 88,63 CHF wahrscheinlich.

Entspannung deutet sich derzeit erst an, wenn die Hochpunkte um knapp 58,00 CHF überwunden werden. In diesem Fall könnte die Aktie das bisherige Nach-Corona-Hoch bei 62,50 CHF noch einmal erreichen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. CHF 7,20 6,35 7,22 Ergebnis je Aktie in CHF -1,31 -1,16 0,20 KGV - - 264 Dividende je Aktie in CHF 0,00 0,04 0,18 Dividendenrendite 0,00 % 0,08 % 0,34 % *e = erwartet

Alcon-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)