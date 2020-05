Alexander Holst wechselt von der UBS zur Bethmann Bank

Alexander Holst verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Finanzbranche und speziell im Private Banking. Zudem ist er in Berlin und der Region bestens vernetzt. Die Kunden der Bethmann Bank werden somit künftig bei ihren individuellen Vermögensplanungen von den erweiterten Kompetenzen des Beraterteams vor Ort profitieren können.

Holst ist seit mehr als 20 Jahren im Private Banking tätig

Alexander Holst wird in seiner neuen Funktion direkt an Patric Wilhelm, Niederlassungsleiter der Bethmann Bank in Berlin, berichten.

Alexander Holst ist seit mehr als 20 Jahren im Private Banking tätig. Vor seinem Eintritt in die Bethmann Bank fungierte er jeweils mehrere Jahre als Senior Berater bei der UBS Europe SE (ehemals UBS Deutschland AG) sowie bei der HSBC Private Bank in Berlin.

