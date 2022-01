Alle sprechen vom großen Crash – niemand davon, was danach passiert

Das Wörtchen Crash ist in vieler Munde. Der NASDAQ beispielsweise erlebe schlechte Tage. Aber auch einzelne Aktien seien davon betroffen. Sogar Starinvestoren wie Ray Dalio nehmen das Wort in den Mund und weiten es sogar noch aus. Ein Superzyklus gehe jetzt zu Ende, was zu mächtig Volatilität führen würde.

Jeder spricht im Moment vom großen Crash. Bemerkenswert ist jedoch, dass die wenigsten sich und vor allem dich thematisch darauf vorbereiten, was danach passiert. Das wiederum wollen wir heute verstärkt in den Fokus rücken.

Jetzt Crash: Aber danach keine große Leere

Vielleicht kommt es jetzt zum Crash, vielleicht auch nicht. Womöglich stecken wir auch bereits mittendrin. Das sind alles Dinge, die ich dir nicht beantworten kann. Aber ich kann dir ein wahrscheinliches Szenario selbst für den Worst-Case aufzeigen, das fast schon an Sicherheit grenzt.

Nach einem tiefen Fall der Aktienkurs ist nämlich eine Ausgangslage stets vorhanden: Eine, die von günstigen Bewertungen geprägt ist. Für das Wachstums- und teilweise das Tech-Segment gilt das heute schon. Korrigieren jetzt noch die breiten Märkte etwas tiefer, so sind viele Aktien sehr, sehr preiswert. Oder ein Großteil der börsennotierten Unternehmen.

Das, was nach dem Crash passiert, ist daher eigentlich eine logische Konsequenz: Die Aktienmärkte beginnen früher oder später wieder zu steigen. Mal dauert es wenige Wochen wie im Corona-Crash. Vielleicht auch mal ein, zwei Jahre. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase benötigten die Aktienmärkte etwas mehr Zeit. Eines ist jedoch fast so sicher wie das Amen in der Kirche: Nach einer Börsenphase, in der die Märkte heftig nachgegeben haben, geht es irgendwann auch wieder mit den Notierungen bergauf. Der retrospektive Blick zeigt das bis jetzt in jedem einzelnen Fall, egal wie lange er auch zurückliegen mag. Na ja, bis zur derzeitige Korrektur natürlich.

Eine Frage des Fokus

Wie gesagt: Vielleicht kommt der Crash oder eben auch nicht. Oder wir stecken schon mittendrin. Auch das müssen wir aus der Retrospektive heraus beantworten. Sich jetzt auf die volatile Phase zu konzentrieren, das ist das eine. Aber du darfst als Anleger nicht vergessen, dass die Aktienmärkte bis jetzt immer ab irgendeinem Zeitpunkt wieder begonnen haben, zu steigen. Die Worte: Dieses Mal ist alles anders, erwiesen sich jedes Mal als falsch.

Das ist für mich ein guter Indikator, auf dem sich aufbauen lässt. Anstatt daher nur zu schauen, was jetzt passiert, sollten Foolishe Investoren lieber weiter in die Zukunft blicken. Es bleibt schließlich auch dabei, dass günstige, unternehmensorientierte Top-Aktien mit wirklich überzeugenden Bewertungen langfristig das Potenzial für eine herausragende Rendite besitzen.

