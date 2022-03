ALLIANZ - Abwärtsziel erreicht, aber von Erholung wenig zu sehen

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 196,780 € (XETRA)

Mit der Auflösung einer bärischen Keilformation am Rallyhoch bei 232,60 EUR nach unten hatte die Allianz-Aktie vor rund einem Monat die derzeit laufende Verkaufswelle gestartet und dabei die Unterstützungen bei 214,30 und 208,35 EUR pulverisiert.

In der Spitze brach der Wert wie zuletzt erwartet an die Aufwärtstrendlinie der letzten 10 Jahre auf Höhe von 192,00 EUR ein und prallte dort zunächst im gestrigen Handel nach oben ab. Allerdings wurde die Erholung schon an der Unterseite einer mittelfristigen Aufwärtstrendlinie wieder abgebremst. Diese Diagonale, die aktuell bei rund 200,00 EUR notiert, könnte kurzfristig das nächste Erholungsziel darstellen.

Sollte die Allianz-Aktie aber unter der Trendlinie bleiben oder zuvor schon unter 194,00 EUR fallen, wäre der nächste Abverkauf zu erwarten. Dieser dürfte zunächst bis 189,70 EUR führen. Unter dem Startpunkt der letzten großen Rallyphase aus dem November 2021 könnte der Wert dann aber schon bis zum Septembertief bei 182,52 EUR durchgereicht werden.

Erst bei einem dynamischen Anstieg über 201,00 EUR könnte man von einer nachhaltigen Erholung sprechen, die zunächst bis 208,35 EUR führen dürfte.

Charttechnisches Fazit: Nach einer kurzen Gegenbewegung dürfte die Allianz-Aktie unter die langfristige Aufwärtstrendlinie und den Support bei 189,70 EUR fallen und das Tief bei 182,52 EUR ansteuern.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)