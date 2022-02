Die Allianz-Aktie ist eine attraktive Dividendenaktie, die erst kürzlich ihre Ausschüttungspolitik aktualisiert hat. In Zukunft soll es ein regelmäßiges Dividendenwachstum geben, das der Aktie sowohl bei den passiven Einkünften, aber vielleicht auch beim Aktienkurs einen Kick nach oben gibt.

Aber ist die Allianz-Aktie schon bald ein Dividend-Achiever? Das und auch die Frage, was uns dieses Kapitel lehren kann, sind allgemein wichtige Fragen. Wir können nämlich schon jetzt vorwegnehmen: Der DAX-Direktversicherer gehört nicht zu diesem Kreis.

Obwohl das Management wachsende Dividenden in Aussicht gestellt hat, besteht so schnell nicht die reelle Chance, das die Allianz-Aktie bald ein Dividend-Achiever wird. Per Definition gehören Aktien dazu, die seit mindestens zehn Jahren konsequent ihre Ausschüttungssumme je Aktie erhöht haben. Natürlich split-bereinigt im Zweifelsfall. Aber das trifft hier eben nicht zu.

Der DAX-Versicherer hat bei den Ausschüttungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020, also in 2020 und 2021, jeweils eine Dividende von 9,60 Euro ausgezahlt. Per Definition ist das ein No-Go-Kriterium, bloße Konstanz reicht eben nicht dafür aus.

Allerdings besitzt die Allianz-Aktie mit der neuen Dividendenpolitik die Möglichkeit, das jetzt zu verändern. Erhöht das Management in jedem der kommenden zehn Jahre konsequent die Dividende je Aktie, wäre der DAX-Versicherer ein Dividend-Achiever. Trotzdem bleibt es formal dabei, dass wir uns eigentlich erst am Anfang dieser Reise befinden. Mit einem moderaten operativen Wachstum und dem prognostizierten Dividendenwachstum besteht jedoch diese Chance.

Definitionen und ihre Grenzen

Foolishe Investoren erkennen am Beispiel der Allianz-Aktie daher, dass solche Definitionen ihre Grenzen besitzen. Dividend-Achiever, -Aristokraten oder -Könige: Sie konzentrieren sich lediglich auf das Wachstum. Ein einzelner Patzer und es ist zu Ende mit dieser Historie. Wobei bloße Konstanz auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres auch attraktiv ist.

Die Allianz-Aktie besitzt schließlich über 4 % Dividendenrendite und mehr als zehn Jahre eine beständige Ausschüttung. Das heißt, es ist trotzdem eine zuverlässige Aktie mit einem Ausschüttungsverhältnis von voraussichtlich ca. 50 %, die günstig bewertet erscheint. Und langfristig orientiert ab sofort ein wachsendes passives Einkommen ermöglichen kann.

Ich kann verstehen, warum Investoren auf Dividendenaristokraten, Dividend-Achievers oder auch Dividendenkönige setzen wollen. Häufig besitzen diese Aktien eine besondere Qualität, die sich historisch bewährt hat. Oder auch Krisen hinter sich gelassen hat ohne einen einzelnen Kratzer. Aber: Sich nur auf diese Aktien zu konzentrieren, ist nicht sonderlich clever. Für mich ist dieser DAX-Versicherer jedenfalls ein gutes Beispiel für diese These. Aber es existieren auch andere, über die man vielleicht nachdenken sollte. Beständige Dividenden benötigen schließlich nicht zwangsläufig in jedem Jahr ein Wachstum.

Der Artikel Allianz-Aktie: Bald ein Dividend-Achiever? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

