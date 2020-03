ALLIANZ - Erholung schon wieder nahe am Ende?

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 163,160 € (XETRA)

Die Aktie der Allianz musste nach dem Hoch bei 232,55 EUR vom 17. Februar 2020 massive Verluste hinnehmen. Sie fiel um fast 50 % auf ein Tief bei 117,10 EUR. Damit näherte sie sich der Unterstützung bei 116,60 EUR deutlich an. Dort drehte die Aktie deutlich nach oben. Seit Donnerstag läuft eine massive Erholung. Im heutigen Handel erreicht der Wert das 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung ab 17. Februar. Dieses Retracement liegt bei 161,20 EUR. Bei 170,12 EUR liegt ein weiterer wichtiger Widerstand.

Erholung vor Hürden

Die aktuelle Erholung trifft bereits auf erste Hürden im Bereich zwischen 161,20 und 170,12 EUR. An diesem Bereich könnte die Erholung unterbrochen oder sogar gestoppt werden. Ein Rücksetzer in Richtung 140 EUR wäre auch im bullischen Fall, dass das Tief in der Allianz-Aktie bereits markiert wurde, nicht ungewöhnlich. Sollte es zu einem Ausbruch über 170,12 EUR kommen, dann wären weitere Gewinne in Richtung 188,45 EUR möglich.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)