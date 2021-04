ALLIANZ - Kaufwelle geht weiter

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 220,250 € (XETRA)

Die Allianz-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 117,10 EUR aus dem März 2020 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Wert Anfang Juni 2020 auf ein Hoch bei 194,76 EUR und konsolidierte anschließend mehrere Monate.

Am 09. November gelang der Ausbruch aus de Konsolidierung. Seitdem zieht der Aktienkurs weiter an. Am 3. März gelang der Ausbruch über ein Zwischenhoch bei 216,20 EUR. Aktuell entfernt sich der Aktienkurs von dieser Marke.

Kaufwelle läuft

Damit deutet sich die Fortsetzung der Rally seit März 2020 an. Diese könnte in den nächsten Tagen und Wochen zu Gewinnen in Richtung 232,60 EUR und damit an das Hoch aus dem Februar 2020 führen. Sollte die Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter 216,20 EUR abfallen, könnte es zu einer Konsolidierung in Richtung 208,35 EUR oder sogar 199,46 EUR führen.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)