Allianz lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Europas größter Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern wird für das Geschäftsjahr 2020 eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 9,60 Euro je Aktie vorschlagen. Unter Zugrundelegung des derzeitigen Börsenkurses von 218,25 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 4,40 Prozent.

Der Gesamtumsatz sank im Jahr 2020 um 1,3 Prozent auf 140,5 (2019: 142,4) Milliarden Euro, wie bereits am 19. Februar berichtet wurde. Das operative Ergebnis ging um 9,3 Prozent auf 10,8 (11,9) Milliarden Euro zurück, hauptsächlich aufgrund der negativen Auswirkungen von COVID-19 in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro.

Der auf Anteilseigner entfallende Jahresüberschuss sank aufgrund der niedrigeren operativen und nicht-operativen Ergebnisse um 14 Prozent auf 6,8 (7,9) Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie fiel um 12,8 Prozent auf 16,48 (18,90) Euro. Die Solvency-II-Kapitalquote lag Ende 2020 bei 207 Prozent, verglichen mit 212 Prozent Ende 2019. Das für Dritte verwaltete Vermögen stieg im Jahr 2020 um 26 Milliarden Euro auf 1.712 Milliarden Euro.

Das Ziel für das operative Ergebnis für 2021 beträgt 12 Milliarden Euro, plus oder minus 1 Milliarde Euro, wie bei Vorlage der Jahresergebnisse weiter mitgeteilt wurde. Die Zahlen für das erste Quartal 2021 werden am 12. Mai veröffentlicht.

Die Allianz wurde am 5. Februar 1890 ins Handelsregister am Amtsgericht Berlin eingetragen. 1949 wurde der Unternehmenssitz nach München verlegt. Mit über 150.000 Mitarbeitern werden über 100 Mio. Kunden in über 70 Ländern betreut.

Redaktion MyDividends.de