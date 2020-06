ALLIANZ - Rutscht am EMA200 entlang

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 189,560 € (XETRA)

Es lohnt sich im Zuge der Marktbewertung auch immer, die Schwergewichte eines Index anzuschauen. Während der DAX gemäß dem Wochenfahrplan noch einige Punkte Platz hätte, bis er auf massive Hürden trifft, hat die Allianz-Aktie diese Hürden bereits erreicht. Ein im März gerissenes Downgap, welches zugleich die Trendbeschleunigung zur Unterseite einleitete, wurde geschlossen, zudem hat der Titel an einer Abrisskante bei 194,70 EUR angedockt. Von dort aus konsolidiert die Aktie seit einigen Tagen und rutscht am überwundenden gleitenden Durchschnitt EMA200 entlang.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Die Aufgabe der Bullen ist folglich klar: Sie müssen den Widerstand bei 194,70 EUR per Schlusskurs überwinden, um weiteres Potenzial in Richtung eines kleinen Gaps vom Februar bei 202,70 EUR freizuschalten. Auch wäre in diesem Fall das Verkaufssignal aus dem März endgültig aufgehoben und die Aktie könnte sich wieder in Richtung des Jahreshochs aufmachen.

Solange dieses Signal aber aussteht, ist Geduld gefragt. Abstauberstrategien im Falle eines weiteren Abdriftens gen Süden bieten sich im Bereich der letzten Hochpukte bei 177,40 und 170,10 EUR an. Bei letzterer Marke verläuft aktuell auch der EMA50.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 142,40 143,71 148,40 Ergebnis je Aktie in EUR 18,83 16,79 20,30 KGV 10 11 9 Dividende je Aktie in EUR 9,60 9,60 10,08 Dividendenrendite 5,08 % 5,08 % 5,34 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)