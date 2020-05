Allianz steigert die Dividende das siebte Jahr in Folge

Europas größter Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005) wird seine heutige Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten virtuell abhalten. Die Hauptversammlung wird ab 10 Uhr im Internet übertragen.

Der DAX-Konzern will eine Dividende von 9,60 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 ausschütten. Damit wird die Dividende um 6,7 Prozent von 9 Euro je Aktie auf 9,60 Euro erhöht. Unter Zugrundelegung des derzeitigen Börsenkurses von 164,14 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 5,85 Prozent. Die Zahlung der Dividende erfolgt am 11. Mai 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 7. Mai 2020.

Auf Basis der vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2020 erwartet das Unternehmen im ersten Quartal ein operatives Ergebnis in Höhe von 2,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,0 Mrd. Euro) und einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,4 Mrd. Euro nach 2 Mrd. Euro im Vorjahr, wie am 30. April berichtet wurde. Die Ergebnisse des 1. Quartals 2020 werden am 12. Mai veröffentlicht.

Der Konzern geht aus heutiger Sicht nicht davon aus, die für 2020 gesetzte Zielspanne für das operative Ergebnis von 12 Mrd. Euro, plus oder minus 500 Mio. Euro, erreichen zu können. Ein neues Gewinnziel für 2020 wird der Vorstand nach Abschluss der revidierten Planung kommunizieren.

Die Allianz wurde am 5. Februar 1890 ins Handelsregister am Amtsgericht Berlin eingetragen. 1949 wurde der Unternehmenssitz nach München verlegt. Mit über 147.000 Mitarbeitern werden über 100 Mio. Kunden in über 70 Ländern betreut.

Redaktion MyDividends.de