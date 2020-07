Allianz – Wann kommt der Ausbruch aus der Range?

Die Aktie von Allianz pendelt seit rund einem Monat in einer engen Range. Anleger warten in diesen Tagen auf neue Impulse. Spätestens Anfang August könnte es sie geben. Im April revidierte Konzernchef Oliver Bäte die Ziele coronabedingt für das Gesamtjahr. Anfang August legt der Münchener Versicherung die Halbjahresbilanz vor. “Ich hoffe, dass wir 2021 wieder einigermaßen zurück sind, wo wir ursprünglich hinwollten”, so der Vorstandschef Oliver Bäte der Nachrichtenagentur Reuters in einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Interview.

Nach Angaben von Thomson Reuters ist aktuell ein Großteil der Analysten mittelfristig positiv für die Aktie gestimmt und verweisen dabei unter anderem auf die moderate Bewertung. Mit einem KGV von 10,3 und einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent ist das Papier moderater berwertet als der Sektordurchschnitt. Frei von Risiken ist die Aktie dennoch nicht. Die anhaltend niedrigen Zinsen machen dem Versicherer zu schaffen. Zudem könnte eine Konsolidierung des Gesamtmarkts die Akie unter Druck bringen.

