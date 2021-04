ALPHABET C (Google) - Seit Tagen raketenhafter Kursanstieg

Ich habe die Aktie am 1. April um 18:22 auf Guidants PROmax charttechnisch bullisch vorgestellt. Direkt mit der beginnenden Ausbruchbewegung aus einer mehrwöchigen lethargischen Seitwärtskorrekturphase. Das Ganze wie immer kredenzt mit einem Knock Out Schein. Unsere Leser lieben das. Zielprojektion 2.340 USD. Da geht also noch etwas nach oben. Schnelligkeit ist alles. Als aktiver Anleger muss man wissen, wo die Musik spielt, wo Dynamik entsteht. Wir präsentieren Euch die lukrativsten Setups auf Guidants Promax. Einfach den Service 2 Wochen kostenlos testen und selbst überzeugen. Guidants PROmax ist unser Flaggschiffservice. Übrigens mit kaum Abmeldungen. Sollte euch der Service wider Erwarten nicht zusagen, einfach unkompliziert innerhalb der zweiwöchigen Testphase kurz per Email an den Kundenservice abmelden. Kein Schriftverkehr, FAX, Anruf o.ä. erforderlich.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)