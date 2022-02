Als IIPR das letzte Mal 3 % Dividendenrendite bezahlte, hat sich der Aktienkurs verdoppelt

Die Aktie von Innovative Industrial Properties (IIPR) zahlt derzeit 3 % Dividendenrendite. Ja, sogar ein Quäntchen darüber hinaus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 179 US-Dollar und einer Quartalsdividende in Höhe von 1,50 US-Dollar liegt der Wert mit 3,25 % sogar über dieser Marke.

Das letzte Mal, als Innovative Industrial Properties eine solche Dividende ausgeschüttet hat, ist schon einige Zeit her. Blicken wir darauf, was in der Zwischenzeit passiert ist. Natürlich muss das nicht zwangsläufig das sein, was erneut passieren wird. Aber es wäre wahrscheinlich, dass diese Dynamik erneut passieren könnte.

IIPR mit 3 % Dividendenrendite: Kursverdopplung?

Wenn wir jedenfalls zurück in die Historie von Innovative Industrial Properties blicken, so stellen wir fest: Im September und Oktober des Jahres 2020 hat der Cannabis-REIT das letzte Mal 3 % Dividendenrendite ausgewiesen. Damals schüttete das Management 1,17 US-Dollar für das entsprechende Vierteljahr an die Investoren aus. Bei einem Aktienkurs von ca. 124 US-Dollar lag die Dividendenrendite damals mit 3,6 % sogar höher als heute.

Bemerkenswert ist, dass die Aktie seitdem ordentlich gestiegen ist: Im November und Oktober des Jahres 2021 stand zwischenzeitlich ein Aktienkurs von über 260 US-Dollar im Raum. Dadurch ist die Dividendenrendite (bei einer Quartalsdividende von 1,50 US-Dollar) auf lediglich 2,3 % gefallen. Oder sogar knapp darunter. Trotzdem hat sich der Aktienkurs seitdem mehr als verdoppelt.

Das liegt bei Innovative Industrial Properties natürlich nicht an der überaus hohen Dividendenrendite. Aber, wie wir sehen können, am Wachstum. Der Real Estate Investment Trust hat binnen Jahresfrist die Ausschüttungssumme je Aktie deutlich um ca. 30 % erhöht, was ein starkes Wachstum ist. Gleichzeitig stiegen Funds from Operations je Aktie und auch die Umsätze weiter an. Das operative Dividendenwachstum und das Dividendenwachstum haben dazu geführt, dass der breite Markt bereit gewesen ist, ein höheres Premium zu bezahlen.

Eine Investitionsthese, die intakt ist …?

Innovative Industrial Properties hat seitdem eigentlich wenig verändert. Mit 3 % Dividendenrendite gibt es immer noch diese Wachstumsperspektive. Zwar hat das Dividendenwachstum zum Ende des Jahres 2021 kurzfristig pausiert. Aber: Das Management kauft weiterhin Immobilien zu und legt damit das Fundament für eine höhere Dividende. Vielleicht schon per Ende dieses Quartals, wer weiß.

Wichtiger ist jedoch, dass das operative Wachstum eben weiter geht. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 27 ist die Bewertung von Innovative Industrial Properties für die Wachstumsperspektive insgesamt moderat. Foolishe Investoren können daher durchaus einen näheren Blick riskieren. Es gibt zwar Risiken. Aber eben auch eine Chance. Ob sich die Aktie binnen Jahresfrist verdoppelt, das ist eine andere Frage. Mit zwei, drei Jahren weiterem Wachstum stehen die Chancen auf eine gute bis marktschlagende Rendite jedoch alles andere als verkehrt bei derzeit 3 % Dividendenrendite.

