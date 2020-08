Altmaier will schnelleren Ökostrom-Ausbau durch Anreize erreichen

Berlin (Reuters) - Das Bundeswirtschaftsministerium hat Vorschläge zum beschleunigten Ausbau von Wind- und Solarenergie für den Klimaschutz vorgelegt.

Kernpunkte des Entwurfs zum Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) sind demnach Anreize, um den stockenden Ausbau der Windenergie an Land zu beschleunigen, wie aus Eckpunkten des Entwurfs hervorgeht, die Reuters am Montag vorlagen. Diese knüpfen an frühere Ideen von Wirtschaftsminister Peter Altmaier an. So sollen Kommunen an den Erträgen von Windrädern beteiligt werden. Zudem soll es an Standorten mit schwächerem Wind - vor allem in Süddeutschland - eine höhere Förderung geben. Insgesamt soll es so mehr Beteiligung an Ausschreibungen für Solar- und Windenergieanlagen geben, um die im Klimaschutzprogramm verankerten Ziele zu erreichen.

Bis 2030 soll so 65 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Wie die "tageszeitung" unter Verweis auf einen ausformulierten Gesetzentwurf des Ministeriums berichtet, soll in den nächsten Jahren der Ausbau sowohl bei Wind an Land wie bei Solarenergie steigen und in den Jahren vor 2030 vier Gigawatt überschreiten.

Sollte die EU sich auf ehrgeizigere Klimaziele für 2030 verständigen, müsste die Bundesregierung aber wohl auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien nachbessern.